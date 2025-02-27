江蘇農婦賣羊肉收10萬天價罰單後續：原處罰被撤，罰金降至1萬

《法治日報》此前報道，江蘇鹽城一名農婦陳廣芳替急用錢的患癌村民宰賣羊肉並獲利180元人民幣（下同），因出售未經檢疫羊肉屬違法行為，大豐區市場監管局對其作出罰款10萬元的行政處罰。



經江蘇省高級人民法院協調，大豐區市場監管局自行撤銷了原處罰決定，將罰款金額由原來的10萬元調整為1萬元。



《法治日報》報道，2023年11月21日，江蘇鹽城大豐區市場監管局發現陳廣芳攤位上擺放了未經檢疫驗訖蓋印章的羊肉。但陳廣芳曾表示，家中有老人身患淋巴癌晚期，家中生活困難，希望從輕從寬處理。涉案的3隻羊是村民顧德蘭所養，其在該案處罰期間就已經病故。因他在癌症晚期，便請人幫忙處理掉幾隻羊。

大豐區市監局對羊頭、羊肉抽樣送檢，顯示結果均為合格。經過討論，大豐區市監局結合涉案肉類檢驗合格及家庭特殊情況，對陳廣芳作出罰款10萬元、沒收羊胴體4條、羊頭6個和沒收違法所得180元的行政處罰。

2024年5月6日，陳廣芳將大豐區市場監管局起訴到法院，請求法院撤銷原行政處罰。2024年9月26日，法院駁回陳廣芳的訴訟請求。陳廣芳對此不服，向鹽城市中級人民法院提起上訴。

示意圖。（視覺中國）

江蘇農婦替患癌村民出售未檢疫羊肉。（@澎湃新聞）

《人民法院報》報道，2024年12月，一起正在江蘇省鹽城市中級人民法院二審審理的行政處罰訴訟案件引發媒體廣泛關注。一邊是當事人銷售未經檢疫的羊肉，違法事實清楚、證據充分，具有一定社會危害性；另一邊是原處罰決定未充分考慮相關裁量因素，「小過重罰」有違人民群眾樸素的正義觀。

隨後，江蘇省高級人民法院積極協調省、市市場監管部門，有效推動該市場監管局啟動行政行為自我糾正程序，並指導鹽城中院依法依規妥善處理此案。

最終，大豐區市場監管局自行撤銷了原處罰決定，將罰款金額由原來的10萬元調整為1萬元。當事人按新的處罰決定繳納罰款，並向鹽城中院提交了撤訴申請書，申請撤回該案上訴和一審起訴。

與此同時，江蘇高院推動省市場監管部門出台輕微違法行為不予處罰和從輕減輕處罰規定，規範行政處罰裁量權行使，從源頭上預防此類糾紛。