女子舉報山東高校教師出軌　曬曖昧聊天記錄　質疑校方包庇無處分

內媒《三湘都市報》報道指，有網民拍片實名舉報，稱山東第一醫科大學生物醫學科學學院專任教師許某婚內出軌，女子曾向學校舉報，但校方並未公示處理結果，女子懷疑校方包庇涉事男子，並未給予男子處分。



曹女士。（影片截圖）

報道指，曹女士稱，她於2023年9月與許男結婚。曹女表示，在她生產後，許男曾頻繁將一名女助理帶回家中，該女子還一直說要幫曹女帶孩子。

一名自稱是許男的女助理的男友的人聯繫曹女士，稱許男與女助理關係異常。曹女隨後發現二人的曖昧聊天記錄。

二人曖昧聊天記錄。（三湘都市報）

二人曖昧聊天記錄。（三湘都市報）

2024年11月，曹女士向山東第一醫科大學舉報此事，並於2025年1月離婚。曹女稱，今年2月20日，校領導約其在公園的小樹林見面，並宣讀對許男的處理意見：「停掉他的一切科研活動，並要求他周一到周五早九晚五按時打卡，進行思想匯報。」

但校方指並不會公示該處理，目前學校官網顯示許男目前仍為該校任專任教師、校聘副教授，並無任何處分信息。

校領導約其在公園的小樹林見面。（三湘都市報）

2月26日，山東第一醫科大學宣傳部與山東省紀委監委駐山東第一醫科大學紀檢監察組君表示，將進行調查核實。