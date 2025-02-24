內地年輕人相親「重情緒價值」　遊戲相親、直播交友成新潮流

內地官方持續推動提升生育率，各地催婚活動層出不窮，但傳統相親的壓力與尷尬讓許多年輕人敬而遠之。如今，「輕相親」模式悄然興起，強調輕鬆、自由的交友過程，讓戀愛關係更自然地發展，成為年輕人青睞的新趨勢。



遊戲相親、戀綜式旅行受追捧

內媒《中新網》報道，與傳統相親模式相比，當前流行的「輕相親」方式強調娛樂與互動，例如「戀綜式旅行」、線上「賽博紅娘」匹配，以及結合遊戲、脫口秀的交友活動，讓參與者更容易放鬆心態，專注於享受過程，而非被婚戀目的束縛。

在江西南昌市紅谷灘區，一家「Home bar」舉辦的「心動專場」吸引了大量年輕人參加。報道指出，24歲的林妍（化名）身穿紅色裙裝化身「紅桃皇后」，隨機與「黑桃國王」（男性參與者）組隊，共同參與遊戲相親活動。該店店主何浩南表示，這類社交專場十分受歡迎，「不少顧客牽手成功，基本是18歲至28歲的年輕人」。

圖為位於江西省南昌市紅谷灘區某家「Home bar」內，顧客開展相親交友遊戲。（中新網）

脫口秀相親降低心理負擔

除了遊戲相親，脫口秀相親也成為新潮流。在南昌的一家小型脫口秀劇場，主持人「二狗」肖璜在90分鐘的演出中，有一半時間都在現場「即興配對」，為單身男女尋找匹配對象，場面熱烈。這類型的活動與此前爆紅的「王婆說媒」模式相似，在年輕人中掀起話題。

「一支麥」主理人肖璜正在進行主持串場。（中新網）

肖璜表示，脫口秀相親利用「文化認同」作為初篩機制，讓參與者以「觀眾」身分隱身觀察，降低心理負擔，相較於傳統一對一相親更符合現代年輕人「低能耗社交」的需求。

看重情緒價值 直播相親掀熱潮

與此同時，在線上交友領域，直播相親也迅速走紅。在「抖音」的相親直播間，網民既可「潛水」觀看，也能「單擊上麥」參與，這種「零成本」的相親方式吸引了數萬名觀眾參與互動。

網民「橙子」表示，與匹配率相比，她更看重直播相親帶來的「情緒價值」，「在這個心態下，遇見對的人更像是一種意外之喜。」

內地有許多適婚男女希望通過相親大會尋覓另一半，不過現在「90後」佔多數的相親大會，許多人只是低頭看手機，不積極認識身邊的人。 (Getty Images)

《中新網》報道指出，年輕人對「輕相親」模式的熱衷也引起官方關注，部分政府機構開始調整相親活動形式。例如，共青團青雲譜區委書記祝夢悅表示，「官方嚴選」的婚戀服務具有公信力和真實性，因此官方也推出了不同模式的交友活動。

祝夢悅表示，「我們既有針對『i人（指內向者）』設置的線上交友平台，也有為『e人（指活潑者）』準備的線下交友活動，結合美食、觀影、運動、桌遊、露營等多種活動形式，避免傳統相親的尷尬局面，頗受歡迎。」

南昌市社會科學院院長戴慶鋒則分析，不論是線下基於興趣的交友活動，還是線上的「賽博相親」，都具備趣味性與自由度，讓年輕人在參與相親活動的同時，也滿足了社交與娛樂需求。「相比於傳統相親模式成為被安排的客體，輕相親淡化目的、主體性更強，符合現在年輕人簡約生活理念和社交方式。」