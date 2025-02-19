丈夫用鋼尺、皮帶家暴太太　更用「淥麵水」嗆死她！家屬要求重判

中國陜西省渭南市傳出一起家庭悲劇，一名開設麵店的男子與妻爆發口角，男子一怒之下痛毆妻子，並把對方拖入攝氏近70度的煮麵水鍋子內，導致其吸入煮麵水活活嗆死，這起案件19日開庭審理，家屬憤怒要求重判。



李男用煮麵水把妻子活活嗆死。（新浪微博截圖）

《極目新聞》報道，犯案的李姓男子與39歲吳姓妻子，在當地開設「攢勁麵館」，並育有兩子，2024年9月兩人感情不睦，爆發口角。案發當天，李男與吳女在麵店陳設的休息室，發生爭吵，李男一怒之下，持鋼尺、皮帶、菜刀等工具，對吳女毆打，之後他用高溫煮麵水潑灑吳女，並將其拖入鍋內，導致其背部、小腿等部位多處受傷，吳女則不慎把煮麵水吸入呼吸道，活活嗆死。

案件發生後，李男被控故意殺人罪遭逮捕，吳女家屬透露，李男曾向吳女提出離婚，之後夫妻大吵一架，經過雙方親友勸解後，二人帶孩子旅遊散心，原以為和好，豈料發生憾事。家屬透露，案發前6天，李男疑似打罵吳女，吳家一名長輩還因此緊急去麵店調解。

吳女家屬說，法院考量李男和吳女的兩個孩子，問其是否願意與李男和解，但家屬拒絕，家屬悲傷地說，「兩個孩子來家裏看望外公外婆，走的時候說，外婆，我們倆現在都沒人管了。」令親友為之鼻酸。

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