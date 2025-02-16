廣西女登記始知｢被結婚｣6次：身份證遺失後被冒名騙禮金

《央視新聞》報道，2023年10月，廣西一名女子在登記結婚時被告知，其已有6段婚姻記錄，但女子毫不知情，原來是女事主曾於2013年5月被偷身份證，此後便被人冒名頂替騙婚、騙禮金。



結婚證上的女子並非小梅。（央視新聞）

報道指，廣西一名女子小梅準備登記結婚時，被民政局告知其已有6段婚姻記錄，而小梅毫不知情。當小梅詢問首段婚姻登記地，浙江衢州市衢江區民政局時，因可能涉及冒名頂替，對方向公安機關報了案，但由於過了訴訟時效，公安機關不予立案處理。

考慮到實際情況，有工作人員建議小梅申請檢察機關介入監督。2023年11月，衢州市衢江區人民檢察院收到了女事主提交的檢察監督申請書。

同年6月，便有了小梅與浙江某男子金先生的結婚登記記錄。（央視新聞）

原來小梅於2013年5月曾被偷過身份證，而同年6月，便有了小梅與浙江某男子金先生的結婚登記記錄。檢方調取了所有6段婚姻登記留存的材料後，發現結婚證上的女子並不是小梅本人，而是王某。

結婚證上的女子並非小梅。（央視新聞）

結婚證上的女子並非小梅。（央視新聞）

據浙江男子金先生介紹，2013年，他經媒人介紹認識了這位自稱是小梅，其實是王某的女子。金先生承諾兩人領證後就給對方5萬元人民幣禮金，而婚後女子表現異常，男子也並未按承諾兌現5萬禮金，不到半個月的時間，王某便消失了。

金先生。（央視新聞）

2015年，王某因犯詐騙罪被河北法院判處刑罰，而在判決書中，也提及了王某冒用小梅的身份進行騙婚的事實。

事件查清後，首段婚姻登記地衢江區的人民檢察院也將調查的結果同步給了其餘五地的檢察機關，共同督促相關行政機關將涉及小梅的所有虛假婚姻登記記錄撤銷。