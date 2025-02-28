車比人先就業！女子面試做臨記未被錄取　綿羊仔卻被劇組徵用

周三（26日），廣東揭陽一名女子在短片平台分享了她的「求職奇遇」。她騎著電動車前往王安宇的新劇《愛是憤怒》劇組面試群演，但最終未能入選，反而她的電動綿羊仔被劇組「錄取」作為道具。



因為車被徵用，這位女子生表示她只能步行回家。而劇組選擇這輛綿羊仔作為電影場景的重要元素，是因其「潮汕生活氣息濃郁」。事件引發廣泛關注後，王安宇在片場試騎該綿羊仔的畫面也隨之曝光，讓網友讚譽他的造型「接地氣」。

女子在短片平台分享了她的「求職奇遇」。（影片截圖）

劇組選擇這輛綿羊仔作為電影場景的重要元素，是因其「潮汕生活氣息濃郁」。（影片截圖）

目前，劇組尚未透露是否會對車主進行補償，但強調影片中「真實生活化細節是靈魂所在」。據悉，這輛綿羊仔已參與多場戲份拍攝，網友幽默地稱其為「年度最勵志交通工具」，甚至調侃「車比人先就業」。

電影《愛是憤怒》由朴松日執導，王安宇、王玉雯、王硯輝主演，馬思純客串出演，於2月16日在揭陽開機，計劃拍攝45天。根據官方劇情梗概，影片講述了在工作和生活中，主角劉浩一直被輕視，直到遇見菜菜，兩人陷入愛河，卻在追尋美好未來的過程中遭遇重大變故，決定堅守心中的正義。

王安宇（weibo@王安宇buss）

電影《愛是憤怒》在揭陽開機。（網上圖片）

劇組表示，影片將大量取景於當地街頭，綿羊仔等日常道具需契合地域特色。對於劇組的用心，網友們調侃道：「車比人先就業，劇組給電動車發薪水嗎？」甚至戲言「一杯水（杯水車薪）足矣」。