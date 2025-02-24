電腦故障聯想客服卻要求赴美維修　事主：買全球聯保有何意義？

河南鄭州的王先生反映，早前在美國官網購入一部聯想（Lenovo）ThinkPad，並額外購買全球聯保服務至2027年。

近日，王先生發現電腦發出異響，經檢查後確定是風扇故障，當他欲到聯想門店維修時，聯想售後卻以「中國大陸地區無相關配件儲備」為由，建議他返回美國維修，令他不禁懷疑全球聯保服務的實際效力，「一個風扇問題都解決不了，這還是聯想嗎？」。



河南廣播電視台都市頻道《都市接到辦》報道，王先生介紹，其在聯想的美國官網購入一部2.8萬元（人民幣，下同）的ThinkPad，因為考慮自己在國內使用，並額外支付2200元購買4年的全球聯保服務，有效期至2027年11月。

王先生早前在美國官網購入一部聯想 ThinkPad，並額外購買全球聯保服務至2027年。（影片截圖）

王先生早前在美國官網購入一部聯想 ThinkPad，並額外購買全球聯保服務至2027年。（影片截圖）

近期，王先生發現電腦風扇的噪音特別大，檢查後發現是左側風扇故障。他將電腦拿到聯想門店維修，工作人員卻說無法維修，「售後讓我去美國修，就一個風扇主板的問題，至於嗎？我說能不能調備件，他說做不到」、「一個風扇問題都解決不了，這還是聯想嗎？還是全球聯保嗎？一個風扇都解決不了，這是Made in China 的產品」。

王先生近日發現電腦的風扇故障，他到聯想門店維修時，售後卻以沒有配件為由，建議他返回美國維修。（影片截圖）

王先生質疑全球聯保服務的實際效力。（影片截圖）

王先生質疑全球聯保服務的實際效力。（影片截圖）

據介紹，王先生購買的聯保服務在官網名為「Think全球聯保服務」，聯想中國區客服卻回覆稱是「全球有限聯保」，並表示條款中列明「某些服務和/或部件可能不是所有國家/地區都有。聯想或聯想授權經銷商可能會以其他近似產品或部件來維修」。

同時，客服透露了中國大陸地區的備件儲存量有限，目前備件短缺，王先生所在地區沒有其電腦維修所需部件，也沒有辦法從美國調配所需部件。王先生不禁懷疑全球聯保服務的實際效力，「我花2200元買的4年IWS全球聯保服務有什麼意義？」

有內地律師指出，全球聯保服務本身就表示客戶可以選擇任意國家或地區享受相關服務，聯想不能拒修。2月24日，聯想服務專員已從海外協調到配件，王先生的電腦也維修。