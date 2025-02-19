網民湖北徒步偶遇「小狗山」　專家：或是溶蝕形成了喀斯特地貌

近日，位於湖北宜昌市的一座「小狗山」在社交平台上爆紅，該座小山形似一隻趴在地上的小狗，山石的深淺色和植被，更增添了「小狗」的神粹，讓牠有眼睛、鼻子。

有專家稱，僅從照片上分析，「小狗山」可能是由岩溶作用形成的喀斯特地貌。



《封面新聞》報道，發現「小狗山」的郭先生介紹，照片拍攝於今年春節期間，地點是湖北省宜昌市秭歸縣的九畹溪大橋附近。當時，準備徒步的他看到國道邊上的長江和兩岸風景很美，於是停車駐足拍攝，「當時沒有注意到小狗山，回家整理照片時才發現，這個角度的山特別像一隻小狗趴著的腦袋」。

小狗山位於湖北宜昌市。（小紅書）

郭先生稱，白色的警示牌猶如小狗的牙齒，小狗的動作好像在江邊喝水，也好像在默默守護這片長江，感覺特別可愛，特別神奇。他又稱，自己因為這個發現特別激動和開心，也感謝網民們的喜愛，希望之後有時間能夠再實地好好欣賞「小狗山」。

自然資源部首席科學傳播專家、地質旅遊專家李忠東介紹，「小狗山」其實是一種象形山石，結合發現地點位於秭歸縣，此處可能是由岩溶作用形成的喀斯特地貌。

網民分享了小狗山與小狗的對比圖。（小紅書）

李忠東分析，「小狗」的眼睛、眉心、嘴角部分像溶洞出口，額頭與鼻子之間白色部分可能是一處塌陷形成的斷崖，耳朵的部分主要是植被覆蓋造成的視覺效果。

他介紹，象形山石是大自然中十分常見的景觀，比如大眾熟知的桂林的象鼻山也是典型的喀斯特地貌，而黃山的靈猴觀海之景，則是花崗岩風化形成的石蛋景觀。