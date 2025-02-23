東莞一學校附近行人路突現「石墩陣」　街坊：或為了整頓小販

近日，東莞市一高職院校附近的行人路擺滿石墩，目測有數十個，對視障人士、輪椅和嬰兒車的通行造成一定影響。2月22日，該校的工作人員表示，他不清楚是誰擺放，目前石墩已陸續撤走。



圖片顯示，石墩大致分為三列擺放，擺得並不整齊，佔道距離較長，石墩難以推動，若有人騎車經過此處需繞行。有路人介紹，應該是不久前擺放的石墩，「擺這麽多確實有點誇張」。

東莞市一高職院校附近的行人路擺滿石墩。（影片截圖）

《極目新聞》報道，事發地附近一商戶稱，這些石墩是近期才出現，佔用了部分道路，2月22日，他見石墩正被陸續清走，「放石墩應該是為了整頓流動攤販，有人支持也有人反對」。

2月22日，該高職院校一名工作人員稱，不清楚是誰擺放石墩，之前常有流動攤販擺攤，導致路面衛生差且影響通行，難以管理。據他了解，目前石墩已被陸續撤走。

有街坊對於石墩陣的出現感到「很莫名奇妙」。（影片截圖）

有商戶稱，石墩陣可能是為了整頓流動攤販。（影片截圖）

屬地城市管理分局工作人員表示，此事已經處理，具體處理進展、擺放部門暫不清楚。厚街鎮政府暫未回應事件。