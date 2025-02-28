9旬老翁去世不久　3兒子與1女婿「同日死亡」！警方調查揭真相

山西長畛鄉發生一起離奇悲劇。



一名90多歲老人去世後，其3名兒子和1名女婿返鄉奔喪，於當天早上為老人舉行下葬儀式，晚上在村內過夜時竟全數身亡。

經當地公安部門現場勘驗及毒化檢驗後，證實4人死因皆為一氧化碳中毒。

山西長畛鄉一名90多歲老人去世後，其3名兒子和1名女婿返鄉奔喪，在村內過夜時竟全數身亡。（微博影片截圖）

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綜合內媒報道，事件發生在山西省忻州市神池縣長畛鄉小窪村，日前當地一名9旬老人離世後，在外地工作的兒子、女婿共4人趕回村莊處理後事，4名男子在參加完父親的葬禮後，於當晚在村內的一處屋內休息，沒想到卻全數在睡夢中喪命。

事發後，神池縣政府相關單位隨即通過系統上報此案，警方也已介入調查，以釐清案情及事發原因。公安部門表示，經現場勘驗及毒化檢驗，證實4人係因一氧化碳中毒身亡。

對於4名男子的不幸遭遇，神池縣應急局工作人員表示十分惋惜，目前縣鄉村各級政府已對罹難者家屬展開積極救助，並持續進行善後及安全檢查等相關工作，以避免類似憾事再度發生。

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