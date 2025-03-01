婚禮大屏幕上驚現他人不雅照持續近半分鐘　新人怒告婚慶公司勝訴

上海市黃浦區人民法院近日公開一宗令人尷尬的案例：2023年，林女士在她人生中最浪漫的時刻遭遇了意想不到的糟心事件。在與初戀攜手步入婚禮殿堂之際，婚禮現場卻意外播放出一張不雅照片，讓林女士和她的丈夫感到無比委屈與憤怒。最終，法院認定婚慶公司應對播放大屏的責任負有管理義務，判涉事公司需道歉並賠償。



事發時，婚禮儀式剛剛開始，大屏幕上正在播放他們的甜蜜歷程。就在林女士準備入場時，屏幕卻突然跳出一張裸露上半身的側身照片，令現場超過600名賓客瞬間嘩然。許多人將這張照片與新娘林女士聯繫在一起，造成了極大的尷尬。

約20秒後，工作人員才關閉了大屏幕，但林女士和丈夫並未能有機會向賓客解釋。婚禮結束後，他們也無法向賓客澄清此事。面對如此重大失誤，夫妻倆隨即找上婚慶公司尋求解釋，卻遭到冷漠的回應。婚慶公司僅告訴他們，負責播放的司儀和調音等業務是外包的，並表示已與該外包公司解除合作。

合同總價為58999元。（大風新聞）

夫妻倆認為這樣的推卸責任無法接受，決定將婚慶公司及外包公司告上法庭。他們的訴求不僅是賠償，更希望得到正式的道歉。

案件在上海市黃浦區人民法院審理。（大風新聞）

在黃浦法院的審理中，法院認定婚慶公司應對播放大屏的責任負有管理義務。現場布置、司儀、化妝、攝像、調音師等共計58999元，由於婚慶公司覺得「這單價格低廉」，僅派了一名工作人員現場工作，而事發時，這名工作人員還在外場忙碌，導致兩家公司銜接出現失誤導致了播放失誤，最終造成了不雅照片的播放。

法院最終判決兩家公司需在十日內以書面形式向林女士道歉，並支付精神損害撫慰金12000元和律師費8000元。婚慶公司在判決後曾提出上訴，但隨後又撤回了上訴。