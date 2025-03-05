「硬控、我是什麼很賤的人嗎」出處是哪裡？拆解網絡潮語背後意思

【我是什麼很賤的人嗎／硬控】你知道「硬控」是什麼意思嗎？近期社交平台流傳著這句流行語，網友發文時經常使用「硬控我X秒」來說明一件吸引他注意的事情，久而久之這句話便從原先的意思改變成「吸引自己目光的事物」，被廣泛使用。



網路流行語千千萬萬，還想知道更多嗎？今天《網路溫度計DailyView》帶你一起認識！

「硬控」一詞源於MOBA（即時動作戰略遊戲）裡面的一種說法。（截圖）

「短短幾秒的影片硬控我一天」 熱門流行語你掌握了嗎？

「硬控」一詞源於MOBA（即時動作戰略遊戲）裡面的一種說法，意思是玩家在傳說對決、英雄聯盟這類遊戲中使用石化、冰凍等強制性手段，使對手不能隨意操控自己的角色。而後在社交平台上，逐漸演變成「這個東西非常吸引我，看了就停不下來」的意思，例如「XX硬控我X秒」、「X秒的影片硬控我半小時」，就是形容不管你正在做什麼，當你受到某個事物影響時，注意力便會不受控制地停留在原地，無法轉移。



舉個例子，近期網路一部熱門影片就以「硬控一分鐘，girlgirlgirl」為題，吸引近55萬人次觀看，影片裡的韓國男團Super Junior成員東海在演唱團體歌曲《Sorry Sorry》時，以一段歌詞「Hey girl gir gir gir gir gir girl I，張開雙眼就想起你 Hey girl」搭配帥氣wink奪走一票粉絲的目光，紛紛表示：

「被硬控了」

「這段真的巨上頭」

「誰懂啊我只是路過」

「這是真硬控了」

「被開頭硬控五分鐘了真帥」。



東海在演唱《Sorry Sorry》時以帥氣wink奪走一票粉絲的目光。（截圖）

這些網路熱門語其實都是「中國」來的！

除了「硬控」之外，你還知道「掌管古希臘XX的神」、「我是什麼很賤的人嗎」是什麼意思嗎？首先「掌管古希臘XX的神」這個梗被用來形容某個領域或特定事物的專家或權威，語句中的褒貶會隨著應用場景的變化而改變，例如早前爆紅的張員瑛轉圈，就被網友譽為「掌管古希臘轉圈的神」，韓國女團IVE成員張員瑛在美國德州的演唱會上隨意的扭胯轉圈，輕巧的身姿搭配上靈動的表情，吸引網友留言「轉圈轉到心裡面了」、「為什麼這影片永遠不會播完」。



張員瑛轉圈被網友譽為「掌管古希臘轉圈的神」。（影片截圖）

而「我是什麼很賤的人嗎」也是近期熱梗，想表達的其實是「明明自己不是很賤的人 ，但都會遇到不在計畫內的事情」，自嘲加上反諷的意味，讓網友紛紛在網路上以這句話做為開場白，分享自己近期發生的衰事。

其實這些網路用語都是從中國的社群傳來，近期開始在頻繁出現在Threads、IG、臉書等社群軟體，經常被網友使用於偶像的入坑影片或心情紓發上，因為可以準確表達他們的心情而受到歡迎。不過也有不少人認為這些中國流行語令人看得很煩躁：

「覺得意思太負面了。」



【同場加映】出賣年齡系列｜網民1人1句廣東話文物級「潮語」 一開口就知老餅（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

很躁、破防、觸爛是什麼意思？講「笑死」過氣掀共鳴：中年人流行語

「M3」到底是什麼？網友笑稱：還以為是香菜的台語

流量世界第二！台灣年輕人瘋Threads Meta官方關注

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】