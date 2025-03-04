南京高校招聘勤雜人員要求碩士學歷　網民：要研究生去保潔環境？

南京特殊教育師範學院公開招聘博物館勤雜人員一職，卻因其年齡、學歷要求惹議。



南京特殊教育師範學院2025年公開招聘勞務派遣工作人員，招錄的博物館勤雜人員一職，要求不得超過35周歲、應屆畢業生、碩士學歷，月薪約4000元（人民幣，下同）。該崗位主要負責日常值班、環境保潔、安全保護等。

南京特殊教育師範學院2025年公開招聘勞務派遣工作人員，要求碩士學歷，不得超過35周歲。（瀟湘晨報）

有網民對碩士學歷要負責環境保潔表示不解，「怎麽要研究生去環境保潔啊」，又認為「現在4000元的工作還要碩士，讓學歷低的怎麽活」，也有人分析可能此職涉及處理文物展品之類，所以要求高學歷人士，「不過碩士也確實離譜了，本科我覺得還合理點」。

有人表示，此職位的月薪算高，「拋開學歷不說，勞務派遣月入4000元已經很高了」、「其實挺好的，很多勞務派遣累死累活也沒4000元」。

南京特殊教育師範學院。（江蘇省人才服務雲平台）

目前，南京特殊教育師範學院官網上未能找到2025年勞務派遣人員的相關招聘公告。

《瀟湘晨報》《潮新聞》報道，3月3日，該校工作人員稱，自己不了解前述招聘公告發出後的崗位招聘情況，但公告已因內部原因廢止，正在擬定新公告，後續應該還有招聘，「具體的工作內容可能在用語表述上有些問題」。