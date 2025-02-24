月薪15K仍難招工　廣州製衣廠老闆排隊被｢挑｣　工人：健康比錢貴

2月22日，廣州海珠區舉辦紡織業專場招聘會，現場大量「筍工」月薪可至1萬5千（人民幣，下同），但工人們卻在各老闆的攤位前「貨比三家」，認為比起高薪健康更重要。



綜合內媒報道，春節一過各地區務工人員流入廣東，各大招聘市場也人頭攢動，今年在服裝加工廠林立的廣州康樂村一帶，招聘市場上出現了老闆們排長隊等著被挑的場景，他們拿著各種衣服樣品，舉著牌子等待路過的工人挑選。招聘會電子螢幕上「急聘裁床師傅」、「日結600元包食宿」的廣告語格外醒目。

有服裝作坊主黃先生焦頭爛額地說，「積壓著二十萬件訂單，十五台機器一半都閒置著！」雖然他已將日工資從500元提升至600元，但工人們只是掃了一眼樣品便搖頭拒絕：「這種活兒傷眼睛，得另外加錢。」

廣州製衣企業招聘現場，月薪過萬仍招工難。（引用自百度帳號＠社會真實事）

還有製衣廠負責人稱，過去是工廠挑工人，現在是工人挑老闆了，現在90後、00後都不會學這個了。如果需要技術覆雜一點的平車工、燙工，就更加難招了，工資也更高。今年製衣工的日薪較往年提升約2成左右，超500元一天，月薪過萬很正常，但站了兩天依然招不到人。

據悉，隨著國潮熱潮帶動，廣東許多製衣企業的國潮服飾訂單猛增，佛山某製衣廠負責人歐陽永澤說，今年1月到現在，訂單同比增長50%，「現在我們工人缺口還是蠻大的」。然而，目前服裝產業40歲以上的工人佔七成，年輕人屈指可數。而老工人們正在被行業「透支」。

廣州製衣企業招聘現場。（引用自百度帳號＠社會真實事）

前來應聘的工人們表示，雖然工資變高，但製衣行業是多勞多得，每天工作十七八個小時，不睡覺才能掙得到2萬多。而且淡季沒活的時候工資也會變少，十分不穩定，「都是熬出來的，太累了」。52歲的裁床工李師傅稱，每天彎腰10小時裁剪布料，月薪1.8萬元，但他表示：「長期從事這項工作，容易患上手抖、腰椎間盤突出、頸椎病等職業病，掙的錢都用來支付醫療費用了。」

內地《光明日報》評論指出，每月八千到一萬出頭，單就工資來說應該不算少，但牌子中沒寫到的東西，或許是這份工作不吸引人，尤其是不吸引年輕人的原因。除了這樣的照片大多是招臨時工不穩定外，對年輕人來說，食宿、五險一金、成長和晉升模式等都是關注重點，多數小製衣廠都不能給出滿意的答案。

在產業升級、勞動人口減少的大背景下，「老闆舉牌被工人挑」將變成一種常見景觀，以後也要慢慢習慣，不是人們擠破頭找工作，也有可能是企業一擁而上地找人。