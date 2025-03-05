汕頭突現海市蜃樓？　市氣象局解疑：由平流霧打造的「視覺魔術」

3月2日，霧鎖維港美景成為熱話，距離香港約284公里汕頭也出現了相同景象，當地居民紛紛驚嘆能目睹難得一見的「海市蜃樓」。汕頭市氣象局工作人員解釋，當日出現的並非海市蜃樓，而是平流霧打造的「視覺魔術」，對岸的建築物是真實存在。



影片顯示，遠處海平面上霧氣繚繞，在雲霧中浮現一排排建築物，建築物細節清晰可辨。

汕頭市氣象局工作人員解釋，這是一種平流霧現象，建築物都是真實存在。當暖濕空氣在流向比較冷的陸地或海面時，因為下部的冷卻而形成霧，海平面上的霧遮擋了對岸的建築物，才形成此氣象景觀。工作人員又稱，去年曾出現過類似的情況，在汕頭是較為常見，主要由季節原因導致。

汕頭市出現平流霧現象。（小紅書）

《北京時間》報道，平流霧是暖濕空氣流經寒冷地表或海面時，底層空氣遇冷凝結形成的霧。其特點是規模大、厚度均勻，常如白色幕布水平鋪展在沿海、湖濱或低溫區域，可維持數小時甚至數日不散，多見於冬春季節冷暖氣流交匯地帶。這種霧的形成依賴持續的風力輸送水汽，與海市蜃樓現象常存在氣象關聯性。

平流霧中的建築物都是真實存在，通常會持續數小時，是一種常見但受氣象條件嚴格限制的自然現象。至於海市蜃樓呈現的是千里之外的幻影，短則幾分鐘就會消失，一般會在夏日正午出現，需要特殊大氣條件加持。