DeepSeek可預測中獎？男子稱買雙色球得手　中國體彩：騙人的

微信安全中心周三（5日）公布2月朋友圈熱度謠言，其中安徽蕪湖一男子發帖稱，自己按照DeepSeek推薦的號碼買雙色球，結果真的中獎。對此，「中國體育彩票訂閱號」微信公眾號回應指，再強大的AI也無法預測中獎號碼。



上述男子稱，自己用5組DeepSeek推薦的數字下注，合計10元人民幣，其中一組數字中了「2+1」。他表示自己第一次買雙色球，也是剛接觸DeepSeek，於是突發奇想，希望看看到底準不準。他也表示，這樣的行為不能「上頭」，自己之後不會再用DeepSeek推薦的數字繼續買彩票。

男子稱自己按照DeepSeek推薦的號碼買雙色球，結果真的中獎。（極目新聞）

男子稱自己按照DeepSeek推薦的號碼買雙色球，結果真的中獎。（極目新聞）

據中國福利彩票服務熱線工作人員介紹，上述情況是中了六等獎，獎金為5元。不過對於男子做法，有網民表示：「合計10元，中了5元？有沒有可能沒有DeepSeek，你買五組也有這個概率呢？我覺得也沒必要神話DeepSeek。」

2月12日，「中國體育彩票訂閱號」微信公眾號發文稱，再強大的AI也無法預測中獎號碼。中國體彩表示，大樂透每次開獎都是獨立的，隨機事件開獎號碼均隨機產生，根本無法預測。用AI選號和機選本質是一樣的，都是隨機產生一注號碼，中獎概率也和自己選的號碼相同，如果有任何人宣稱AI可以預測中獎號碼均是騙人的。