內地程序員用DeepSeek寫歌遭音樂人舉報　本人指已獲幾萬元收益

內媒《九派新聞》報道，2月26日，博主Yapie稱因為教網友用AI寫歌遭舉報，博主回應稱，他並不擔心被舉報，並認為AI是工具，人類就應該懂得製造和使用工具。



這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

據介紹，博主Yapie是一名程式設計師與AI愛好者，他用DeepSeek寫的這首歌名為《七天愛人》，在內地的音樂平台上已有一萬多的收藏，超20萬的播放量。

《七天愛人》。（九派新聞）

Yapie表示，他認為DeepSeek的作詞能力很強：「有深度和內涵，比現在有的口水歌詞強太多了，有些音樂人幾年都寫不出一首好歌」。博主憶述，在創作初期，他把自己想表達的感情、很多細節都告訴了DeepSeek，「你輸出的越詳細，它會完成的越好。」

示意圖。（視覺中國）

而《七天愛人》這首歌也為博主帶來了幾萬塊錢（人民幣）的版權收益。雖然其音樂被人以「不正當競爭」為理由舉報，但他對舉報一點都不擔心，「我認為AI只是一個工具，我們人類應該懂得製造並使用工具，既然（DeepSeek）這個工具被製造出來，我們就能用它。」

網民評論：

「有一說一，詞確實不錯。」

「能用不代表不侵權，AI製作檢索的時候要注意吧，軟件沒事，用的人有事。」

「以後沒有明星了，電影和歌曲都可以用AI製作。」

「AI能不能去幫我打工？徹底讓人類失業？」

「這以後的音樂家也要下崗。」

