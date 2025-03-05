北京將辦人形機械人半馬　比賽期間可換電　多項技術難點須突破

4月13日，北京經濟技術開發區（又稱北京亦莊）半程馬拉松賽將舉行全球首個人形機械人半程馬拉松賽。據介紹，機械人將與運動員共跑同一路線，但有單獨賽道；比賽期間，參賽團隊可更換機械人電池，也可通過更換機械人，以接力形式參賽。



2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松由北京市體育局、北京市經濟和信息化局、北京經濟技術開發區管理委員會共同主辦，將於4月13日7時30分鳴槍起跑。賽事報名時間為3月5日10時至3月11日17時。

北京經開區工委委員、管委會副主任李全表示，今年機械人將與運動員在起點同時鳴槍起跑，共跑同一路線。為確保人機安全，全程採用鐵馬隔離或綠化帶隔離的方式，機械人會有單獨賽道。

2024年11月10日，北京亦莊「半馬」比賽，「天工」機械人與選手在終點沖刺。（微信公眾號＠北京亦莊）

此次參賽的機械人要求具備人形外觀、可以實現雙足行走或奔跑等動作，不能是輪式結構。在控制方式方面，可以是手動遙控（包含半自主），也可以是完全自主的控制方式。

李全介紹，參賽團隊須確保機械人不會對賽道、其他參賽機械人和周邊人員造成損害，必須遵守賽事包括比賽線路、賽事規則以及任何特定的技術要求等規則，同時，為了打造賽事的科技氛圍，賽前起跑儀式將由機械人主持，並在賽後設置機械人表演和互動體驗等一系列活動。

北京亦莊半馬比賽路線。（微信公眾號＠馬拉松跑步報名）

為確保更多機械人能順利完賽，機械人的比賽關門時間設置為3小時30分鐘左右。在比賽過程中，可以更換電池，也可通過更換機械人，以接力形式參加全程比賽。依據比賽過程中完賽時間、機械人更換次數作綜合評價，每次更換機械人會罰時10分鐘。

本次賽事設置冠亞季軍，獎金分別為5000元（人民幣，下同）、4000元、3000元，另設完賽獎、最優耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態創意獎等系列獎項，以及科技創新研發獎勵。

《貝殼財經》報道，由國家地方共建具身智能機器人創新中心自研的「天工」機械人預計將會參賽。

2024年11月10日，北京亦莊「半馬」比賽，「天工」機械人與選手在終點沖刺。（微信公眾號＠馬拉松跑步報名）

北京市經信局副局長、新聞發言人劉維亮介紹，馬拉松對機械人在奔跑中的穩定性、可靠性和續航能力要求非常高。人形機械人要完成馬拉松比賽，需要突破本體架構和關節、高可靠性長距離奔跑算法、測試驗證等關鍵技術。人形機械人需作多輪測試訓練，解決長時間、高強度奔跑中機械人的續航、可靠性、穩定性問題。此外，馬拉松比賽路況環境複雜多變，有轉彎、上坡、下坡等多種路況，對人形機械人的適應性要求也較高。

劉維亮又稱，北京市擬於2025世界機器人大會前夕，舉辦世界人形機器人運動會。據悉，機器人運動會將以人形機械人參賽為主，設置田徑、足球、自由體操、應用場景等近20個賽項，充分展示機械人在運動性能、智能交互以及場景應用等方面的技術進步和能力提升。