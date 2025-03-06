山東女直播間阻網民辱罵唐氏患兒反遭毆打　打人者被判行拘10天

2月26日，山東棗莊的李女士在直播時阻止網民辱罵唐氏綜合症患兒，竟遭對方上門毆打。李女士目前仍留院治療，正考慮做傷情鑑定交給警方，將施暴者繩之以法。



《瀟湘晨報》報道，李女士在當地開店經營煎餅生意，在直播間遭受辱罵的唐氏綜合症患兒是一名15歲的少年，住在李女士店舖對面。

2月26日，李女士的妹妹開直播後，患唐氏少年也來到店舖，他一邊看製作菜煎餅，一邊向直播間網民做介紹。突然，一位名為「又一村」的網民在直播間以方言侮辱該名患唐氏少年，之後又用言語戲弄對方及李女士。

曾在李女士直播間出現的唐氏綜合症患兒。（影片截圖）

李女士在直播時阻止網民辱罵唐氏綜合症患兒，竟遭對方上門毆打。（影片截圖）

當時，李女士在直播間回應「你拿大人開玩笑也就算了，拿一個殘障人士開玩笑，你這個人一點品德都沒有」。不久後，網民「又一村」退出直播間，本以為事情到此為止，未料5分鐘後，一名男子氣勢洶洶到店，不斷辱罵並出手毆打李女士。李女士被打暈在地，由家人送到醫院治療並報警。

網民到場辱罵李女士，之後出手打人。（影片截圖）

李女士立即被送院治療。（影片截圖）

李女士稱，自己是一名單親媽媽，涉案男子侮辱殘障人士，又對一名弱女子動手，這種行為很可恥。李女士將其經歷和影片發布到社交平台，有網民留言稱，從現場閉路電視紀錄可見，雙方先是口角，後來男方出手掌摑李女士。

事發後，警方已為雙方錄口供並調取相關證據。3月5日，李女士在社交平台上稱，打人者已被警方行政拘留10天。