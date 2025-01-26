「超有觀眾緣男星」竟是恐怖雙面人？女編導淚揭遭辱罵毆打2小時

內地知名主持人張大大遭到一名幕後工作人員大爆，因為對劇本修改不滿，對著工作人員辱罵，還動手打人，並叫囂「我的話就是聖旨」。



24日晚間一名女性幕後工作人員在微博發了影片，控訴一位娛樂圈觀眾緣極佳的男星，社交網站擁有6千萬粉絲，因劇本問題而對她進行長達2個小時的辱罵，還拿茶几、杯子砸她，更動手揍她，雖然有助理、保鑣在一旁攔阻，但仍無法平息怒火。

張大大在社交平台擁有6千萬粉絲，一直形象健康，觀眾緣極佳。（微博圖片）

張大大在社交平台擁有6千萬粉絲，一直形象健康，觀眾緣極佳。（微博圖片）

張大大在社交平台擁有6千萬粉絲，一直形象健康，觀眾緣極佳。（微博圖片）

近日，張大大遭一名女編導指控曾遭禁錮酒店房內毆打羞辱2小時，讓網民嘩然。（微博影片截圖）

禁錮2小時多次毆打 叫人壓下她身子逼90度鞠躬道歉並「承認自己是狗」 點圖放大看看女編導的實名爆料：

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25日這位女性工作人員就公開一段錄音檔，還標注了張大大的帳號，聽錄音檔的聲音疑似就是張大大在滿口髒話的怒罵，還讓人放手，他要揍人，最後更口出狂言表示：

我的話就是聖旨！

與螢幕前的形象截然不同。

隨後女工作人員再曝一段監視器畫面影片，是深夜有不名人士狂敲她家的門，更試圖按密碼鎖要強行進入，她認為這些人是張大大指使的，讓她嚇到連家門都不敢出。

隨後女編導再公開一段監視器畫面影片，指深夜有不名人士狂敲她家門，終害她被屋主趕走，認為這些人是張大大指使的。（微博影片截圖）

隨後女編導再公開一段監視器畫面影片，指深夜有不名人士狂敲她家門，終害她被屋主趕走，認為這些人是張大大指使的。（微博影片截圖）

隨後女編導再公開一段監視器畫面影片，指深夜有不名人士狂敲她家門，終害她被屋主趕走，認為這些人是張大大指使的。（微博影片截圖）

之後她再公布一個錄音檔，是公司無憂傳媒人事部的長官，要求她簽署自願離職書，對於公司要將她開除感到不滿，隨後對方發現到她在用手機錄影，就要求刪除影片，之後叫來保安將她趕出公司。

26日凌晨經紀公司無憂傳媒發出聲明，對於公司員工遭到藝人欺凌一事，已在第一時間成立調查小組，並指出事件是發生在2024年10月27日北京，當時因為雙方對於劇本修改產生分歧，女員工就遭到張大大言語攻擊，但對於是否有遭受肢體暴力，雙方各執一詞，目前還在調查階段，會盡力協商解決。

也宣布會先暫停與張大大一切業務往來。並表示會重視職場欺凌的問題，確保類似事件不會再發生。

經紀公司無憂傳媒發出聲明。（微博圖片）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】