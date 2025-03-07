浙江14歲男孩查出肺癌　原因竟是愛燒菜？

據「浙大一院」公眾號消息，浙江一名14歲的少年天宇（化名）被診斷出早期肺癌。據醫生了解，天宇的爸爸吸煙史超過20年，而天宇喜歡做菜燒飯，接觸廚房油煙的累計時間也不算短，這些都是肺癌的誘因。



浙江金華的男孩天宇，今年14歲，上初二，不僅體育成績好，學習成績也名列前茅。2024年11月的一個周末，他發現自己會時不時感到胸悶，但一家人並未在意。直到有一天，天宇突然發熱，送院後被發現左肺下葉有一個直徑約8毫米的磨玻璃結節。

示意圖。（視覺中國）

天宇媽媽帶着兒子來到浙大一院求醫， 專家會診後，均認為天宇的肺結節緊靠胸膜，局部似有胸膜牽拉，疑似早期肺癌，可以考慮微創手術明確病理，只需要楔形切除很少的肺組織即可達到治癒。手術非常成功，術後病理檢查結果證實，切下的這個肺結節為微浸潤性腺癌。

如今，天宇已經平安出院，3月份就可以重返校園。因為屬於早期腫瘤，手術切除即實現徹底根治，後續他無需接受放化療，只需定期複查即可。

示意圖。（視覺中國）

據介紹，，天宇爸爸是個「老煙槍」，吸煙史超過20年。而天宇雖然年紀小，卻很喜歡做菜燒飯，接觸廚房油煙的累計時間也不算短，這些因素都會增加肺癌的發生率。

醫生介紹，肺癌發病年齡平均約60歲左右，但是近年來有年輕化趨勢。青少年肺癌大多還是與驅動基因突變有關，但是以下幾個因素的影響同樣不容小覷：吸煙與被動吸煙；廚房油煙；空氣污染；多基因遺傳；慢性阻塞性肺病、肺結核以及反覆的肺部感染等。