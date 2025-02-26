跳《青海搖》爆紅 28歲抖音網紅阿浩患肝癌離世 死前留下這忠告
撰文：ETtoday
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大陸安徽28歲抖音網紅「阿浩」近日因罹患肝癌離世。阿浩的親友表示，因發現時，已經進入癌症晚期，治療僅5個月便離世了，目前帳號由阿浩的妹妹管理。
阿浩生前因在校門口跳抖音熱門舞曲《青海搖》而爆紅，噩耗也令不少粉絲相當惋惜。
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據《瀟湘晨報》報道，阿浩本人13日還在帳號發布了，自己在醫院治療的影片，並表示：
我還在，只是狀態差。
畫面中，躺在病床上的阿浩因受病痛的折磨，已經瘦成皮包骨。
阿浩當時在與網友的互動中透露，自己已經是肝癌晚期，正在接受保守治療，「不復發就沒事，一旦復發意味著病情加重」。阿浩生前還給了網友忠告：
熬夜喝酒成疾，引以為戒。
阿浩的生前好友亳州火眼在一輛加長版豪車的車身，拉起橫幅，寫上「青海搖阿浩一路走好」等文字，以此悼念阿浩。
網友們紛紛感嘆：
「默哀，希望一路走好、早登極樂」
「太令人痛心，年僅28歲就因肝癌過世」
「天哪，大家真的要定期健檢，不能忽視」
「熬夜喝酒還長期，那得多傷肝唉」
「雖然不喜歡青海搖網紅，但確實也警醒我們」
「熬夜加飲酒就是砒霜」
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