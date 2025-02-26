跳《青海搖》爆紅　28歲抖音網紅阿浩患肝癌離世　死前留下這忠告

大陸安徽28歲抖音網紅「阿浩」近日因罹患肝癌離世。阿浩的親友表示，因發現時，已經進入癌症晚期，治療僅5個月便離世了，目前帳號由阿浩的妹妹管理。



阿浩生前因在校門口跳抖音熱門舞曲《青海搖》而爆紅，噩耗也令不少粉絲相當惋惜。

阿浩在校門口跳青海搖爆紅。（微博影片截圖）

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據《瀟湘晨報》報道，阿浩本人13日還在帳號發布了，自己在醫院治療的影片，並表示：

我還在，只是狀態差。

畫面中，躺在病床上的阿浩因受病痛的折磨，已經瘦成皮包骨。

阿浩當時在與網友的互動中透露，自己已經是肝癌晚期，正在接受保守治療，「不復發就沒事，一旦復發意味著病情加重」。阿浩生前還給了網友忠告：

熬夜喝酒成疾，引以為戒。

阿浩的生前好友亳州火眼在一輛加長版豪車的車身，拉起橫幅，寫上「青海搖阿浩一路走好」等文字，以此悼念阿浩。

網友們紛紛感嘆：

「默哀，希望一路走好、早登極樂」

「太令人痛心，年僅28歲就因肝癌過世」

「天哪，大家真的要定期健檢，不能忽視」

「熬夜喝酒還長期，那得多傷肝唉」

「雖然不喜歡青海搖網紅，但確實也警醒我們」

「熬夜加飲酒就是砒霜」



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