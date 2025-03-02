早上才報平安中午不敵病魔　38歲美女網紅兼單親媽媽抗癌2年病逝

內地女網紅「陳幸運」前年3月被確診結腸癌中晚期，由於長相清秀、熱愛生活，經常發布抗癌過程，在社交平台小有名氣。



其姐2月27日早上才發文向粉絲報平安，不料中午人就不敵病魔去世，消息曝光，讓人唏噓不已。

內地網紅「陳幸運」前年3月被確診結腸癌中晚期，由於長相清秀、熱愛生活，去世消息曝光，讓人唏噓不已（抖音＠Hi•陳幸運）

內地網紅「陳幸運」前年3月被確診結腸癌中晚期，由於長相清秀、熱愛生活，去世消息曝光，讓人唏噓不已（抖音＠Hi•陳幸運）

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據《極目新聞》報道，「陳幸運」本名陳靜，出生於1987年，曾經營一家服裝店，離異後獨自撫養兒子長大。2023年3月肚子不舒服，上吐下瀉好多天，以為是闌尾炎，赴醫院開刀動手術，但病狀始終沒有好轉減輕，經過多方的檢查篩查，最終被確診為結腸癌中晚期。

確診後，「陳幸運」開始在個人帳號上，記錄自己的抗癌生活日常，也不會定時直播，她經常曬出自己騎行、跑步影片，鏡頭中，「陳幸運」陽光開朗，愛運動，網友們也紛紛為這名單親媽媽點讚。

2月27日，在「陳幸運」去世的當天早上，其姐姐還報了平安，然而晚上就公開了「陳幸運」去世的噩耗，

「87年7.11和你成為姐妹，2025年我把你親手送走。願天堂沒有病痛，我的寶貝一路走好，姐姐一輩子的痛」



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留言區中，「陳幸運」姐姐哭訴表示「你把姐姐丟下了怎麼辦」，網友們為之悲痛和惋惜，稱，

「太年輕了，一個陌生人都感到太心疼人了，更何況是家人呢。希望另一個世界沒有病痛」

「一直關注你啊陳幸運，又看了她所有的視頻，哭了好久，太可惜，這麼年輕孩子還那麼小」

「她給我的感覺很陽光，正能量，即使得病了也是積極面對。今天騎著車子看到不在了，我哭了」



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