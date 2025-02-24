「夫妻同患肺癌」1人已身亡　竟是煮飯習慣導致　專家教預防秘訣

廚房的油煙超毒，尤其煮食若有3個壞習慣，更是容易吸入大量PM2.5，導致癌細胞找上門！台灣的「無毒教母」譚敦慈分享自己煮食、炒菜必做的事情，讓自己跟全家吃得健康。



台灣的65歲吳女士跟丈夫經營自助餐長達20年，在這20年當中，每天都處在高油煙、高溫環境，常常是熱到口罩都戴不住，甚至吳女士回到家之後，還要再做飯給家人吃，然後常常又忘了把抽油煙機打開。

沒想到長時間下來，2年前她的先生因為肺癌病逝，而她最近發現她自己呼吸不順，才發現她自己長了0.3厘米的腫瘤。

廚房油煙可致肺癌 專家教抗油煙秘訣（01製圖）

煮每道菜後都要洗一次鍋具！點圖放大看看譚敦慈的建議：

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台灣家庭醫生陳君琳提醒，烹飪時產生的油煙中含有大量PM2.5，濃度甚至比某些高污染城市的外在空氣還要高。長期暴露在高濃度PM2.5的環境中，不僅會刺激呼吸道，導致氣喘、支氣管炎等問題，更有可能罹患肺癌。此外，PM2.5還會促發炎症反應，產生自由基，進而影響心血管和腦血管健康。若油煙直接接觸眼睛，也可能造成眼睛傷害。

譚敦慈煮食防油煙秘訣

到底該怎麼煮食才能遠離毒物威脅？無毒教母譚敦慈每天自己煮食，她分享對抗油煙的秘訣。

首先，絕對不會高溫爆香，因為油一冒煙就會產生有毒物質，吸入或食入對身體都有傷害。譚敦慈說，自己煮食都採用低溫烹調，如燉煮等加水方式，因為加水可將溫度控制在100度，避免高溫問題，且不會炸、煎食物。

每煮完一道菜應清洗鍋具 避免有毒物質殘留

有些人煎魚後，會直接將菜下鍋炒，這是錯誤做法。譚敦慈說，煎魚時會產生有毒物質，若附著在菜上食用，更加不健康。每煮完一道菜，最好將鍋具清洗乾淨。易潔鑊不能馬上用水沖洗，以免破壞塗層，可先用廚房紙巾擦拭，再倒入少許油擦拭，以油抑油使其更乾淨。洗鍋時別只洗鍋內，鍋底也要洗淨，避免髒污沾附再次產生油煙。

最重要的一點是，開火前先開啟抽油煙機，熄火後請繼續抽5至10分鐘，否則環境中PM2.5濃度仍會很高。

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