廣東退役軍人江邊救人時犧牲 年僅33歲
撰文：林芷瑩
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廣東33歲退役軍人謝桂，3月5日在江中救人時不幸犧牲。謝桂一親友稱，「他的性格就這樣，不這樣做，他會後悔一輩子！」。
《極目新聞》報道，事發於廣東潮州市湘橋區金山大橋旁。多位網民在影片平台發文稱，3月5日清晨近7時，謝桂在公司工作群中發現有人發出輕生的訊息和定位後，立即駕車趕往韓江放生台，情急之下，他甚至未關閉車窗和車燈便衝向江邊。
謝桂到達後，竭力勸說情緒崩潰的輕生者，但對方突然跳入水中，並掙扎著撲向深水區。謝桂跳入江中，盡全力托舉、拯救輕生者，將對方救起並推上安全區域，最終輕生者獲救，謝桂卻不幸犧牲。
謝桂的一位親戚表示，輕生者是因為個人原因想不開要尋短見。
有網民分享了謝桂身穿戎裝的照片，以及他當日出門救人時的閉路電視畫面，只見他推開門後便急匆匆地跑出家門。有網民介紹，謝桂退役後曾在公安部門工作過，之後入職當地一間公司負責水果採購和行政工作。
謝桂所在村委會工作人員證實，謝桂確實是一位退役軍人，3月5日在金山大橋旁因為救人犧牲，家屬現在特別傷心。
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