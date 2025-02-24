超2000元倒賣《哪吒2》IMAX電影票　北京警方拘捕4名「黃牛黨」

《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）自上映後票房持續火熱，中國電影博物館由於具備「IMAX廳中的MAX」超大銀幕，受到《哪吒2》影迷的狂熱追捧，IMAX GT影廳此前預售的場次開票即空，一票難求。隨即引發不少黃牛倒賣，83元（人民幣，下同）的官方票價一度被炒至超2000元。今日（24日）北京警方對「黃牛」進行打擊，對吳某等4名違法人員依法行政拘留。



《中新經緯》報道，中國電影博物館官方83元的電影票，在某二手平台被代賣和高價轉售150-300元不等，還有人通過平台拍賣周六夜場7排中間位置競價高至2080元。

對於「黃牛倒票」行為，一位中國電影博物館工作人員表示，中國電影博物館IMAX只有貓眼和淘票票兩個官方合作平台，售票採用實名制，日常放票時間為每周三、周日下午兩點，全部放出，一人一次最多允許買入六張。工作人員表示，「如果是黃牛通過個人身份買的票，我們也沒什麽辦法，建議要麽等熱度稍降一點後再來觀影，或者盯準官方平台每周放票的兩個時間段，多刷新。」

北京中國電影博物館IMAX場《哪吒2》一票難求，黃牛票炒至超2000元。

北京中國電影博物館IMAX場《哪吒2》一票難求，黃牛票炒至超2000元。

北京中國電影博物館IMAX場《哪吒2》一票難求，黃牛票炒至超2000元。

北京中國電影博物館IMAX場《哪吒2》一票難求，黃牛票炒至超2000元。

針對加價倒票行為，中國電影博物館官方公眾號於20日發文抵制，稱此行為不僅嚴重擾亂正常的票務秩序，更損害了觀眾的切身利益，已第一時間聯繫有關平台並已向有關部門反映。

此外，中國電影博物館還提醒稱，已買到影博IMAX影廳電影票的觀眾切勿將購票信息、取票碼轉給他人或「曬」在網絡平台。此前已有觀眾的電影票因此被不法分子冒領或出售而引發糾紛，雖然影博工作人員通過核驗原始數據加以辨別和臨場處置，但這既影響觀影秩序，又可能讓觀眾蒙受時間和金錢損失。

2月24日，北京警方針對倒賣影博IMAX的黃牛黨進行了打擊，查獲處理吳某等4名違法人員。北京警方介紹，吳某等人從緊俏的中國電影博物館IMAX票源中嗅到了所謂「商機」，根本不為自己觀影購票，而是抱著非法牟利的目的，惡意搶占官方票源後在網絡平台加價倒賣。他們根據電影票的不同位置和時段，將原價83元的電影票以300至2000余元不等的價格進行售賣。目前，吳某等4人因倒賣有價票證已被公安機關依法行政拘留。

據貓眼專業版顯示，截至發稿，《哪吒2》票房（含點映、預售及海外票房）已達137.44億元，位列全球電影票房榜第8，距離第7名的《蜘蛛俠：英雄無歸》僅差4億多元。據貓眼專業版預測，該影片的內地總票房為151.20億元，如最終達到預測票房，《哪吒2》則將位列全球影史票房榜第5位。