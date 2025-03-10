解放軍英雌不止「翻版宋慧喬」徐楓燦　三八婦女節9女兵首亮相

3月8日是國際婦女節，中國官媒「央視軍事」釋出解放軍海陸空三軍女兵宣傳片，其中包括有著「解放軍宋慧喬」之稱的美女飛行員徐楓燦，9名運輸機飛行學員亦首度亮相。



據陸媒報道，徐楓燦亦是今年大陸全國人大代表，現年不到26歲的她為解放軍南部戰區第75集團軍某空突擊旅直-20武裝直升機飛行員。由於外表神似韓星宋慧喬，被譽為「最美解放軍飛行員」。

央視軍事釋出解放軍海陸空三軍女兵宣傳片，其中包括有「解放軍宋慧喬」之稱的美女飛行員徐楓燦，9名運輸機飛行學員亦首度亮相。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 28

據「央視軍事」8日報道，近日，解放軍空軍首次自主培養的第13批女飛行員中的9名運輸機飛行學員，正在空軍西安飛行學院接受嚴格訓練。

據介紹，她們的平均年齡僅22歲，未來將駕駛中國製戰機運-20運輸機（Y-20，代號鯤鵬）執行任務。

據官媒「新華網」8日報道，解放軍海軍航母遼寧艦培養了一群「90後」女引導員，包括直升機引導員和著艦引導員，此次她們亦出鏡「央視軍事」宣傳片，表示「戰艦海洋不是男生專屬」，勉勵女性勇敢追夢。

此外，亦有解放軍陸軍女兵在這一宣傳片中亮相。

解放軍最美女飛行員徐楓燦，長相酷似韓星宋慧喬，去年在珠海航展爆紅。（ETtoday影片截圖）

點圖放大看更多徐楓燦現身人大代表隊伍的情形：

+ 10

點圖放大看更多徐楓燦照片：

+ 8

延伸閱讀：

影/解放軍「最正女飛行員」亮相春晚 徐楓燦曝新年願望「想去這」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】