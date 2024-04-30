泉州海關美女獲封「最甜警花」　竟是退伍軍人　粉絲數已破150萬

泉州一名28歲海關邊檢女警錢瑩敏2020年在嗶哩嗶哩（B站，Bilibili）開設自媒體帳號「邊檢小花」，140天內便獲得10萬粉絲關注，還封她為「全網最甜」女警。



直至目前為止，「邊檢小花」帳號已擁有近90萬粉絲追蹤，錢瑩敏也不斷推出工作日常的影片和民眾分享，親切甜美的笑容擄獲不少網友的心。

點圖放大看看錢瑩敏的照片及工作日常：

+ 28

《光明網》報導，錢瑩敏和團隊發現，把政務工作宣傳和文化生活等大眾喜聞樂見的領域相結合，能夠不斷碰撞出新的火花，因此，在宣傳邊檢工作之餘，她也會介紹一下旅遊、美食等內容，讓影片的質量和流量能得到保證。

公開資訊顯示，錢瑩敏1996年1月出生於泉州惠安，2013年應徵入伍並成為原福建公安邊防總隊女兵，2018年軍校畢業後，成為泉州邊防檢查站檢查員。

隨著政務改組，錢瑩敏成了退伍軍人，換上了警服，加入大陸國家移民管理局，成為一名邊境檢查三級警長。

【延伸閱讀】瘋傳仙氣「螞蟻腰警花」 IG性感照曝光迷倒網民：拿手銬銬我吧（點圖放大瀏覽）：

+ 23

錢瑩敏外型出眾，再加上活潑外向的個性，在2019年興起建立警務自媒體的想法，遂在B站等各平台開設「邊檢小花」帳號，目前在各平台粉絲已累積破150萬人，影片的播放量也突破2億次觀看。

錢瑩敏的影片內容多元，有英氣挺拔的制服形象，也有甜美動人的私服造型，透過個人的生動介紹，將邊境檢查的相關工作呈現在鏡頭前。

同時，她也希望透過影片，傳遞更多正能量，讓民眾及粉絲們能夠更了解警務人員的辛苦。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】