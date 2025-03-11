國產首艘大型郵輪完成100個商業運營航次　累計服務逾35萬人次

據上海海事局消息，周一（10日），上海吳淞口國際郵輪碼頭汽笛長鳴，國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」在海事巡邏艇的護航下，順利完成自2024年元旦商業首航以來的第100個航次。該「海上移動城市」期間累計服務旅客超35萬人次，航程覆蓋日韓、東南亞等16個港口，安全率達到100%，成績亮眼。



上海海事局針對13.55萬噸級巨輪的航行挑戰首創「一船一策」定制化方案，實施會遇、編隊、護航、錨泊、疏港「五優先」機制，打造「3A（Anywhere、Anytime、Anything）」服務模式。通過「無人機+巡邏艇+電子巡航」立體化監管手段，構建全天候、全覆蓋的郵輪安全保障網絡。

面對郵輪「朝至夕發」的密集航次與複雜航道條件的衝突，上海海事局聯合船方、碼頭、引航等多方力量，創新利用深水航道兩側邊坡100米水域實現郵輪與集裝箱船、滾裝船的安全交會，大幅減少船期影響。

據介紹，「愛達魔都號」郵輪進出長江口深水航道共利用邊坡交會84次，為船舶節約約336小時。同時，針對濃霧、強風等極端天氣，建立多方協同評估機制，優先開辟綠色通道，確保郵輪優先進港，最大限度降低運營損失。此外，上海海事局全程參與郵輪試航、首航及常態化運營保障，聯合優化應急預案12項，為單航次超5000名旅客的安全保駕護航。