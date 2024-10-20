01直擊｜啟德無船淪死城　港澳、灣區航船每日百班帶旺深圳郵輪港

【施政報告2024/啟德郵輪碼頭】【沒有郵輪的啟德碼頭怎樣過？系列之三】啟德郵輪碼頭自2013年啟用以來，多次被批評為「死城」。而2023、2024政府施政報告接連提到，要發展郵輪旅遊，強化啟德郵輪碼頭周邊配套，以提升香港作為亞洲郵輪樞紐的競爭力。

另一邊，與啟德郵輪碼頭共同組成珠三角「郵輪經濟帶」的深圳蛇口郵輪中心，從2016年啟用之初便開始大力推動「郵輪經濟」，圍繞母港將周邊建成深圳高端文旅服務業中心。

近期，《香港01》記者選擇無遠洋郵輪停靠的平日中午，實探深圳蛇口郵輪中心。記者看到，除遠洋航線、往來港澳的客船外，郵輪中心還有大量大灣區短線觀光郵輪運行。而國慶假期剛過，正逢旅遊淡季的郵輪中心內，各項設施、店舖皆照常運營，為遊客提供服務。有商家表示，「這邊去澳門去香港的（遊客）比較多一點，從這裏過去通關比較方便」。還有前來體驗短線郵輪的外地遊客稱，郵輪中心交通方便；環境不錯還能打卡留念。



深圳蛇口郵輪中心位於深圳市南山區蛇口填海區太子灣，前身為蛇口客運碼頭，2016年正式啟用成為郵輪母港。（香港01 黃浩謙 攝）

前身是蛇口客運碼頭的蛇口郵輪中心位於深圳南山區蛇口的填海區域太子灣，2016年10月31日正式啟用後開啟深圳的「郵輪時代」。可停靠世界上最大的22萬噸豪華郵輪的蛇口郵輪中心，是華南地區唯一的集「海、陸、空、鐵」於一體的現代化國際郵輪母港。

地鐵12號線「太子灣站」A出口一出站，就有非常醒目的「蛇口郵輪中心」沿路指示牌，步行10分鐘即可到達。除地鐵外，遊客也可選擇的士或網約車出行，不用日曬雨淋直接搭乘。

蛇口郵輪中心交通路線⬇️

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交通方便航線豐富 外地遊客避人流體驗大灣區郵輪

郵輪母港出發航線圖顯示，這裏運營往來港澳、珠海，以及伶仃島、東澳島等地的客輪航線，以及由「招商伊敦號」執航的前往中國沿海、日本、越南等地的海洋郵輪航線，還有「灣區海上遊」短線灣區觀光郵輪。每日有約100班船次運營，其中往返香港上環和機場的客船約35班船次。

記者抵達當天，蛇口郵輪中心並沒有長線郵輪停靠出港，且剛過國慶假期，整個郵輪中心非常安靜，每一層的休息區只坐著零星的幾名候船乘客，還有穿着工作服的工作人員在休息，登船、取票亦都未見大排長龍。

剛結束國慶假期，郵輪中心遊客並不多。（香港01 黃浩謙 攝）

剛結束國慶假期，郵輪中心遊客並不多。（香港01 黃浩謙 攝）

剛結束國慶假期，郵輪中心遊客並不多。（香港01 黃浩謙 攝）

剛從在東澳島搭船過來深圳度假的林小姐表示，她經常搭乘這條航線來深圳，相比起假期人多時，當天船上只有3名乘客，「船上很安靜，不會有人打擾，睡得很香」。還有從甘肅過來的蘇小姐稱，她特意避開假期人流來體驗灣區短線郵輪，雖然從外地過來，但她說「地鐵交通都挺方便的」。

從東莞搭地鐵過來的彭先生說，一家人都是第一次來蛇口郵輪中心，這次帶媽媽體驗往返珠海橫琴的航船。雖然開船前1小時抵達即可，但他還是提早和家人過來打卡留影，「現在的話時間都比較充足，所以就想過來打一下卡，跟我媽合個影，這裏環境挺不錯的。」

設施一應俱全如小型機場 餐飲店旺季爆滿淡季照開

郵輪中心內，貨幣兌換、免稅店、旅遊諮詢、快遞站等基本設施一應俱全，除了遊客中心，每層樓還有移動機器人，隨時為遊客提供服務。2樓設有香港機場Check in櫃檯，前往香港機場搭飛機的旅客，可在此托運行李、過關出境，直接前往香港機場。頂樓有一家小型酒店，方便搭乘早晚船班的乘客暫時休息。

便利店、各類餐廳、咖啡店集中在郵輪中心的三、四層。價格方面，除KFC一個餐需要50元人民幣（下同）高於市內門店以外，其他中式快餐如重慶、西北面館，一碗麵約20、30元，並未因位處郵輪中心而加價。記者發現，雖然當天遊客較少，部份店內只有幾名食客正在用餐，不過所有店舖均正常營業；期間也有不少外賣員前來取餐，可見這裏不只做遊客生意。

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一家米線點店員介紹，平時中午晚上時遊客較多，國慶節旺季時「基本上爆滿的狀態」，從深圳前往港澳的遊客佔多數。另一家手信店店員則表示，「有郵輪來的時候就多一點客人上來，我們三四樓的客人比較少」。

國慶假期蛇口口岸出入境旅客8.4萬人次

深港客輪客座率達95%

深圳特區報報道數據顯示，今年國慶假期，經蛇口口岸出入境的旅客達8.4萬余人次，同比去年增長9.1%，日均查驗出入境人員1.2萬余人次，出入境船舶1100余艘次。選擇乘坐「深圳——香港機場」航線出國遊的旅客數量較去年有大幅度提升，客班輪客座率達到95%以上。

在入境內地方向，隨著中國單方免簽以及與相關國家互免政策的陸續推出，外國遊客來華熱情持續高漲。10月5日，從蛇口口岸入境人員占比近60%，與平日相比增長164.9%。

蛇口郵輪中心航線包括港澳和周邊島嶼的客船，以及前往日韓、越南等地的海洋郵輪，和大灣區短線觀光郵輪。（香港01 黃浩謙 攝）

蛇口郵輪中心航線包括港澳和周邊島嶼的客船，以及前往日韓、越南等地的海洋郵輪，和大灣區短線觀光郵輪。（香港01 黃浩謙 攝）

規劃蛇口成為深圳門戶 太子灣K11旗艦項目年底開幕

據10月10日發布的《深圳市國土空間總體規劃（2021-2035年）》顯示，深圳計劃將蛇口打造成城市功能節點，成為集「海洋經濟、超級商圈、藝術高地、低空經濟」於一體的深圳門戶。

目前，郵輪中心周邊已建起CBD中心，步行即可到達的K11內地首個旗艦項目——K11 ECOAST也正在興建中，計劃年底開幕成為大灣區的新地標。此外，市民遊客可搭乘10多分鐘地鐵前往海上世界，在海邊喝杯咖啡，打卡網紅餐廳，到藝術文化中心看展度過一天亦是不錯的選擇。

距離蛇口郵輪中心不遠處就是海上世界。（香港01 黃浩謙 攝）

距離蛇口郵輪中心不遠處就是海上世界。（香港01 黃浩謙 攝）