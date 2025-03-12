吉林土橋鎮刮大風十多戶鐵皮屋頂掀翻　鎮政府統計災情將積極救災

3月10日，吉林長春榆樹市土橋鎮遭大風吹襲，當地有十多戶的鐵皮屋頂被風掀起，街邊的電線桿也被吹倒砸中車輛。土橋鎮政府正在統計災情，將積極協調各個部門救災。



《華商報大風新聞》報道，3月10日，土橋鎮遭大風吹襲。圖片顯示，一輛白色私家車被大風吹倒的電線桿砸中，車身嚴重受損，也有商舖的塑鋼門被風刮倒。

多戶的鐵皮屋頂被風掀起。（華商報大風新聞）

多戶的鐵皮屋頂被風掀起。（華商報大風新聞）

當地商戶稱，臨街的商舖受大風天氣影響，鐵皮屋頂被風掀起，「我當時在屋裏邊，我就聽到啥啥玩意，就像飛機下來，我就出去瞅，還想咋天塌了，完了房頂棚就下來了，房頂上粘貼的鐵皮都刮下來了，我們這十多家的房蓋被吹壞」。

商戶表示，街邊的水泥電線桿也被大風吹倒，砸中原本停泊在路邊的車輛，「有十多輛，不是哪家商舖停放在街邊的車，具體是誰的車不清楚。我們門口是可以停車的，劃了有停車道」。

街邊的水泥電線桿被大風吹倒，砸中停泊在路邊的車輛。（華商報大風新聞）

有商舖的塑鋼門被風刮倒。（華商報大風新聞）

榆樹市氣象局工作人員稱，3月9日曾發布大風天氣預警；3月10日，最大的鄉鎮刮風有10級，當天上午開始刮大風，「風力比較大，是上遊有對流（氣團）影響到我們榆樹」，但目前未收到災情匯報。

榆樹市土橋鎮政府工作人員表示，領導已經下鄉去查看災情，鎮政府正在統計受災情況，會積極擔當幫助解決，「如果處理不了，也會向上級去協調」。