河南4A級「阿勒泰風雪鄉」竟用白沙＋棉花自製山寨雪　遊客斥詐騙

大陸河南省新鄉市一處風景區，近日被網友踢爆「用假雪冒充真雪」，實際是由沙子、棉花做的，網友對此非常不滿，直呼「上當」。業者稱由於氣溫偏高無法下雪，只好「自己造」。



《大皖新聞》報道，這處風景區名為寶泉旅遊區，位於河南省新鄉市，是當地一個4A級景區。本月8日，該景區的官方社交媒體帳號就宣傳景區內「雪景」的影片，稱景區打造了「阿勒泰風太行雪鄉」，且雪「不冷、不化、不滑、不髒，很適合拍照打卡」。許多旅客好奇前往，卻赫然發現雪根本是假的，直呼被騙。

河南新鄉一4A級景區的「阿勒泰風太行雪鄉」近日被網友踢爆是用「山寨雪」冒充真雪。（微博@超牛的火火）

以「阿勒泰雪鄉」作招徠卻是人造假雪 遊客斥存心誤導（點圖放大瀏覽）：

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業者17日表示，由於今年河南的天氣太「熱情」，遲遲沒有迎來大家期盼的雪花，「河南不下雪，我們自己造」，供遊客免費遊玩和拍照打卡。當地官方表示，他們知道寶泉景區推出了人造「雪景」打卡點，對於民眾反映感到被欺騙等問題，工作人員稱將進一步了解此事後進行處理：

我們知道那是人造雪，以現在的氣溫，也不可能有真雪下下來。

報道引述遊客表示，假雪實際上是由棉花、沙子等材料人工打造而成：

看雪景不如看視頻中的景……這讓我怎麽跟孩子交代。

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