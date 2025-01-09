劉亦菲驚現「大媽頭」災難級造型散盡仙氣　輸畀大5歲安妮夏菲維

37歲劉亦菲以《去有風的地方》、《玫瑰的故事》人氣更上一層樓，更因脫俗的氣質被封為「神仙姐姐」，雖然她一直都不是「超纖細」身形，但依舊是美到讓人目不轉睛。



雖然劉亦菲的狀態極佳，不論妝容還是身上的珠寶都襯托出她的高雅氣質，但髮型卻被網友嫌實在太老氣。（CFP）

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劉亦菲和42歲美國女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）一起現身上海的時尚珠寶活動，兩人同框比美，雖然劉亦菲的狀態極佳，不論妝容還是身上的珠寶都襯托出她的高雅氣質，但髮型卻被網友嫌實在太老氣：

「大媽都不會用這種髮型」、「髮型太可怕」。



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