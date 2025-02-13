陸網瘋傳一頂流女星未婚生子 最多人猜是「她」劉亦菲無辜受牽連
撰文：聯合新聞網
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大陸微博今天瘋傳，有網紅「頂流克星張姐」爆料，指有一名頂流女星偷戀愛、懷孕還生子，她在演藝圈擁有非常多資源，她演的戲大家都一定看過。
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不少網友直言：「有話就說不要亂放話！」但也有人開始認真猜，有人指是迪麗熱巴，因為她很久沒有露面，也有人指是劉亦菲，不過她日前才常出席頒獎活動，似乎不太可能偷偷生子，也有人猜是景甜，但最多人猜的還是「四個字的新疆女星」就是迪麗熱巴。
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迪麗熱巴去年就因為曾短暫休息半年，被傳是否跑去生孩子，而「精主」也是頂流男星，她當時透過工作室火速回應傳聞，強烈否定傳聞，並表示有需要的話會採取法律行動捍衛名譽。網友則表示，迪麗熱巴工作滿檔，實在不知道她何時有時間懷孕。
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