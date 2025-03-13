外賣員勇救路邊暈倒男　見男子蘇醒突失控大哭　背後原因令人鼻酸

日前一段影片在內地瘋傳，河北一名外送員，凌晨在送單途中發現一名男子倒在路邊，他隨即上前查看，在發現對方只是酒醉，後來恢復意識之後，外送員竟突然仰頭放聲大哭，背後原因也令人鼻酸。



內媒《大皖新聞》報道，事發於9日凌晨，36歲外送員杜金城在河北保定街頭送單途中，突然發現一名中年男子倒在路邊，一動也不動。他心急上前呼喚對方，並握住對方的手，想要感受其體溫和脈搏。

發現該醉酒男子清醒了，杜金城問他「要不要幫你叫救護車？」，一分鐘後男子才開口虛弱地解釋，自己因為喝了酒，結果醉得不醒人事，才會倒在路邊。確認男子沒事之後，杜金城突然崩潰大哭稱「我爸就是這麼沒的，把我嚇死了」。

內媒報道，原來杜金城的父親，十多年前突發心肌梗塞倒在路邊，因為沒人救他而錯失黃金搶救時間，不幸離世。

杜金城後來接受採訪時回應稱，救人是一件小事，他更稱因為父親生前這段令人遺憾的過去，因此看到有人躺在路邊就觸景生情，「為了避免憾事發生，每次都會去關心路倒的民眾，不希望別人家和他經歷一樣的事。」

據了解，36歲的杜金城其實剛當外賣員滿兩個月，每天要完成三十多單配送，騎行四五十公里，救人之後他依舊和平常一樣工作，他稱「救人什麼時候都會做！」

網民表示：

善良的外帶小哥，好人一生平安！

他救的是當年無能為力的自己。

小哥別哭，你今天救了別人，你爸爸一定在天上為你驕傲，他的愛和善良在你身上延續著。

不哭不哭，你救了另一個孩子的爸爸，是英雄了。

善良純粹，在他人危難之際毫不猶豫伸出援手，祝福這位暖心的外賣小哥一生順遂、平安喜樂。

