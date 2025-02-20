台灣便利店雪條竟藏巨大蟑螂　情侶「咬斷一條腿」含到回家才吐出

台灣又爆食安隱憂！一對情侶日前去便利店購買芋頭雪條，路上迫不及待咬了一口，竟然發現蟑螂頭，到家急忙吐掉，「結果吐出來的時候才發現已經咬斷一條腿了，真的是噁到爆，這麼大隻還是完全體的真的是頭次看到」，而目前商品已整批下架。



代理商回應，目前在通路販售的產品已進行預防下架，檢查留樣同批號產品皆無異物，但因尚未取得客訴產品，無法判讀造成品質異常原因，但事件對消費者造成不安深感抱歉，日後針對商品生產過程及廠區環境會進行更加嚴密的管理。

台灣一對情侶日前去便利店買芋頭雪條吃，竟發現內藏巨大蟑螂。（Threads截圖）

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這名網友在Threads分享，跟女友到便利店取貨時買了一條連珍芋頭冰，走到電梯門口迫不及待、興高采烈把冰拆開，先是聞一下芋頭的香氣，看著上面的冰霜垂涎欲滴，接著給女友咬了第一口，女友還稱讚芋頭味很香很濃，於是自己遞回來順勢咬一口，下秒竟然出現蟑螂頭。

原PO描述，當下還沒回過神：

心裡還想著我不是買芋頭雪條嗎？怎麼裡面會有核桃？

跟女友互看一眼確認就是蟑螂：

我們都吃了一口不過還沒吞下去，本來想直接吐出來的，但又礙於剛好在電梯還有其他人就沒吐，然後我們就含著冰螂，心急如焚看著電梯慢慢上樓。

原PO透露，直到家裡後才趕快衝去廁所吐掉，原本以為應該是沒有咬到蟑螂，因為屍體看起來很完整，「結果吐出來的時候才發現已經咬斷一條腿了……真的是噁到爆，平常食物偶爾有小蟑螂已經見怪不怪了，這麼大隻還是完全體的真的是頭一次看到」。

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該雪條代理商日亞特選名物股份有限公司回應，第一時間得到訊息已多次與消費者聯繫，發稿前仍未收到對方的回應，目前在通路販售的產品已進行預防下架，檢查留樣同批號產品皆無異物，但因尚未取得客訴產品，無法判讀造成品質異常原因。

日亞特選名物股份有限公司說明，此產品是連珍授權日亞，日亞委由代工廠生產，此部份原料及生產皆由代工廠處理。此代工廠皆有符合HACCP及ISO相關認證，生產前也有派員去工廠訪查，代工廠端在生產前後作業環境都會進行下列步驟清潔，生產前充填模具運轉清洗，確認無異物後進行生產加工，生產後以CIP系統清潔，廠內生產前後環境消毒，廠內委外廠商清潔消毒半年內一次，最近一次執行的時間為2024.10.19。

日亞特選名物股份有限公司指出，產品在加工過程中漿體會在1mm篩網過濾後充填、成型，以避免造成異物產生，因此產品的事件對消費者造成不安深感抱歉，日後針對商品生產過程及廠區環境會進行更佳嚴密的管理，以杜絕類似案件的發生。

而便利店則回應，接獲反應後已第一時間通知全店下架該商品，造成消費者體驗不佳，深感抱歉，目前廠商持續與消費者聯繫中，盼取回商品進一步瞭解狀況，食品安全至關重要，已購買該商品的消費者若有疑慮，可憑發票憑證或商品至店舖退款，後續除要求廠商加強品質管理，同時將向廠商求償。

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