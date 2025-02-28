盒馬餛飩中食出曱甴　消費者冀嚴懲商家　上海市監局立案調查

有消費者反映，早前食用購自盒馬X會員店的餛飩時，竟吃出整隻蟑螂。她事後已向盒馬及市場監管局投訴，但尚無結果反饋。



《紅星新聞》報道，吳女士介紹，2月4日在盒馬X會員店上海高青路店購買一盒盒馬自有品牌的冷凍大餛飩，但在2月14日食用時嚼到異物，「吐出後發現竟是一整隻蟑螂，此後幾天我都無法正常飲食，看到吃的就想嘔吐，這件事對我的身心造成了極大的損害」。

吳女士提供的圖片顯示，在一碗餛飩旁有一黑色塊狀固體，尾部有明顯翅膀狀物體，疑為某類昆蟲。該物體四周裹有白色糊狀物體。

吳女士食用購自盒馬X會員店的餛飩時，吃出整隻蟑螂。（紅星新聞）

產品包裝圖顯示，該產品名為「薺菜鮮肉大餛飩」，品牌標注為盒馬MAX，生產廠商為無錫市尚清和食品有限公司。

吳女士表示，她發現異物後立刻致電盒馬客服電話以及12345（政務服務便民熱線）投訴。次日，3位自稱負責盒馬售後、生鮮和品控的負責人來到吳女士家中，提出相關方案，但她並未同意。

隨後，市場監管局、涉事店舖店長及售後工作人員到吳女士家中，將她留下的證據及剩下的生餛飩都拍照取證，並稱已立案，還聯繫了無錫市場監管局協助調查。

出事的餛飩是盒馬自有品牌。（紅星新聞）

吳女士稱，她在12315（消費者投訴舉報熱線）提出的訴求是嚴懲商家，對該商品退一賠十，及按消費者條例作出必要的賠償，「因為此事對我產生了一輩子的陰影，我希望盒馬退回我三倍的會員費」。

2月26日，盒馬客服確認此次投訴確實存在，並表示目前系統顯示該投訴正在協商處理中，門店的工作人員已在跟進處理。

上海市市場監督管理局相關工作人員稱，當局已立案調查，並向生產廠家發送協查函，目前正在調查中，尚無調查結果。同時，無錫市惠山區市場監督管理局相關工作人員確認有相關投訴，目前正在辦理中。