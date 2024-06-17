陽山水蜜桃10蚊個好過日本桃？網購中伏混黑心桃 挑選4招色澤均勻

水蜜桃登場了，每年6月至9月都是水蜜桃的當造期，除了日本水蜜桃，中國無錫陽山水蜜桃更是近年港人新寵，大顆鮮甜、水嫩多汁，媲美日本水蜜桃，而且性價比高，十元人民幣已有交易，分分鐘只是日本貨的十分一價錢！不過，網購風險高，小心隔山買牛，隨時遇上無良奸商，得不償失！但看外表，你又懂得揀選鮮甜水蜜桃嗎？



陽山水蜜桃性價比高，鮮甜多汁媲美日本水蜜桃，成港人新寵。（網上圖片）

陽山水蜜桃 主持示範爆果汁柱超吸引

陽山桃樣貌吸引，不少水果攤及網店都紛紛出售，價錢約$120-$400一盒不等。淘寶天貓亦有大量店舖提供陽山水蜜桃，價錢相當廉宜，約10-20元人民幣一個，但大多未能提供直運到港，需要自行另找物流。今天付款，明天抵港，抵港後須即時取貨，免過熟易爛。

早年TVB電視節目《東張西望》亦介紹過無錫陽山出產水蜜桃，標榜多汁清甜，而主持人戮開桃的表面，可以看見爆出果汁柱超吸引！

無錫陽山出產的水蜜桃因多汁清甜而受港人吹捧。（TVB電視節目《東張西望》截圖）

主持稱沒看過一個水蜜桃有這麼多汁。（TVB電視節目《東張西望》截圖）

網購陽山水蜜桃 1個黑心非預期鮮甜

不過，亦有網民購入陽山「黑心」水蜜桃！有網民在社交平台分享，以七百多元於網店購入2盒陽山水蜜桃，平均每個約$50，品嚐後覺得並沒有所說多汁清甜，當中還有一個是爛桃「黑心」的，非常失望。

其中一個陽山水蜜桃切開後是「黑心」爛桃。（連登討論區）

質素參差的無錫陽山水蜜桃？

陽山水蜜桃人氣急升，有些無良商人為了應付需求，所以出售未經官方認證和嚴格質量檢驗的水蜜桃，令質素變得參差。亦不排除有些商戶的水果是經船赴運，以減低成本，但因儲存太久而變壞。

陽山鎮近十年都有出口陽山桃，一般供應內需，故出口數量不多。市面上有些陽山水蜜桃有可能是假貨。（視覺中國）

水蜜桃鮮甜多汁4大特徵

對網購缺乏相心的，當然是購買現貨，明買明賣最安心，除了光顧有信譽商店，若單靠外表，你又懂得如何挑選鮮甜多汁的水蜜桃嗎？綜合果商的意見，集合了以下4個挑選水蜜桃的貼士。

1. 顏色均勻

由於水蜜桃的品種繁多，消費者應了解自己想購買的品種顏色。以無錫陽山水蜜桃為例，成熟後並不像普通桃子般有大量紅暈，而是呈乳白色或乳黃色帶少量紅暈。不過，無論什麼顏色，皆以色澤均勻為佳，代表受陽光照曬平均，成熟較甜。

1. 顏色：由於水蜜桃的品種繁多，消費者應了解自己想購買的品種顏色。以無錫陽山水蜜桃為例，成熟後並不像普通桃子般有大量紅暈，而是呈乳白色或乳黃色帶少量紅暈。（資料圖片）

2. 手感富彈性

如水蜜桃成熟度足夠，摸上手富彈性；如水蜜桃過硬，則成熟度不足不應挑選。

2. 手感：如水蜜桃成熟度足夠，摸上手富彈性；如水蜜桃過硬，則成熟度不足不應挑選。（Pixabay@StockSnap）

3. 皮毛完整

優質的水蜜桃表面的絨毛不易脫掉或結塊。絨毛結塊代表可能有過多雨水，或會影響甜度。而且留意桃的薄皮上的粉末有否消失，那是天然粉末，幫桃鎖水及糖分。

3. 外皮：優質的水蜜桃表面的絨毛不易脫掉。而且留意桃的薄皮上的粉末有否消卻，該粉末是天然粉末，幫桃鎖水及糖分。（資料圖片）

4. 椗部沒凹陷變黑

可反轉觀察水蜜桃的椗部，觀察椗部有否凹陷或有蟲洞等。

留意水蜜桃果椗有沒有蟲蛀。（VCG）

資料參考：東張西望、Frog Hollow Farm、Kitchn、連登討論區