內地黑心火鍋店「回收湯底」提煉地溝油再販售　狂賺483萬人民幣

大陸四川一家黑心火鍋店，為了節省經營成本，竟然回收顧客食用後的湯底廚餘，提煉出「地溝油」，再製作成火鍋湯底進行販售，3年多來牟利高達483萬元人民幣。



法院在今年7月對這起惡劣的案件做出終審判決。

四川一家火鍋店回收顧客食用後的湯底廚餘，提煉出「地溝油」，再製作成火鍋湯底進行販售。（紅星新聞）

四川一家火鍋店回收顧客食用後的湯底廚餘，提煉出「地溝油」，再製作成火鍋湯底進行販售。（澎湃新聞）

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陸媒《紅星新聞》報導，四川西昌市公安局在本月24日「夏季治安打擊整治行動」新聞記者會，公布了這起惡劣的食安案件。

根據西昌市公安局介紹，警方在2022年發現，西昌某間老火鍋店竟把餐廚垃圾加工成火鍋湯底，並再次提供給顧客。

對此，西昌公安成立「9·21生產銷售有毒有害食品案」專案組進行偵查。

警方在當年10月展開收網行動，現場抓獲主要犯罪嫌疑人10人，涉案人員33人，搗毀生產加工窩點2處，現場查獲「地溝油」成品火鍋底料600多盒750多公斤、半成品1750多公斤，作案工具36件，涉案車輛2輛，凍結銀行資金200多萬元人民幣。

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報導指，余某、廖某等人為節省經營成本，謀取最大利益，商定將火鍋店經營過程中的餐廚垃圾回收後，由彭某兵負責帶領牟某雲、張某開、梁某瑜進行過濾，蒸煮、水洗、回煉後冷卻封裝，再次作為火鍋湯底進行銷售，從中謀取非法利益。

警方表示，犯罪嫌疑人在明知國家嚴厲打擊「地溝油」違法犯罪的情況下，仍然利用顧客食用後廢棄的火鍋油進行回收，並加工成「食用油」，用於自己經營的火鍋店使用，2019年1月至案發時其鍋底銷售金額達人民幣483萬元人民幣。

涼山州中級人民法院在7月做出終審判決。余某、廖某等十人犯生產、銷售有毒、有害食品罪，判處有期徒刑一年6個月至13年不等，並處罰金5萬至250萬元人民幣不等。同時，由該店余某、廖某等5名股東按照所持股份比例，共計支付懲罰性賠償金1451萬4495元人民幣。

西昌市公安局9月24日舉行集中銷毀有毒有害食品活動，對該案件查獲的「地溝油」、成品和半成品火鍋湯底、作案工具進行銷毀。當日，西昌市43家火鍋店的負責人到現場參與警示教育。

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