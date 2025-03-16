廣西舊樓疑因爆水管突傾斜　街道辦：危樓有倒塌風險，居民已撤離

廣西賀州有住宅樓宇傾斜，影響居民居住，現場已拉起警戒線。3月16日，賀州市八步區八步街道辦證實，危樓有倒塌風險，已安排居民撤離。



《華商報大風新聞》報道，3月15日，有網民反映，賀州八步老陶瓷廠附近一幢住宅樓宇傾斜，居民無法入住，現場已經封鎖，「大樓已經傾斜，現在是樓前的一棵樹下的水管爆裂了，看著樓是往後傾斜，不是往前傾斜，看來必須得拆。中午12點左右拉了警戒線」。

圖片顯示，該5層高的住宅樓宇外觀老舊，大樓前有樹，現場拉起警戒線，值守的民警勸阻圍觀者不要靠近。

廣西賀州有住宅樓宇傾斜，現場已拉起警戒線。（華商報大風新聞）

有附近住戶表示，「上午來回路過幾次，都不知道什麽事情，看到有民警拉了警戒線」。另有網民透露，每當有大車經過，大樓內的人都會感覺晃動猶如「地震」。

3月16日，賀州市八步區八步街道辦工作人員證實，3月15日，該住宅樓宇突然傾斜，目前有傾斜倒塌的風險，街道辦的工作人員及民警在現場值守。

賀州市八步區八步街道辦證實，危樓有倒塌風險，已安排居民撤離。（華商報大風新聞）

工作人員表示，現場已拉起警戒線，「現在是不能讓居民進去的，那幢樓已經很危險了，已經算是危樓了，它有傾斜倒塌的可能，那裏的居民已經撤離了，不能在那裏住了，也不能在那裏滯留」。

對於是否因為水管破裂導致的樓體傾斜，工作人員表示不清楚。至於該幢樓宇的產權，居民如何過渡安置的問題，工作人員透露，街道辦正與開發商溝通。