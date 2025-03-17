中國女留學生米蘭地鐵站被搶手機　怒跑數百米與警聯手擒獲小偷

3月15日，一名中國女留學生在意大利米蘭與兩名朋友坐地鐵時，手機被小偷搶走，她們一路緊追飛跑800米，最終在當地警方的協助下將小偷擒獲。



女事主在社交平台上傳當時追賊的影片，並配文稱，當晚她與另外兩名女友人吃完飯回家，地鐵上乘客較多，當地鐵駛至centrale 車站時，賊人趁車門關上前一刻，瞬間奪走其手機。

事主與2名友人追賊時，在地鐵入口遇上警察，警員立即協助他們在車站內尋找小偷。（影片截圖）

事主與2名友人追賊時，在地鐵入口遇上警察，警員立即協助他們在車站內尋找小偷。（影片截圖）

事主稱，同行友人立即拉開車門，另一友人「飛毛腿飛跨欄追擊」，「三個中國女人一下子迸發出巨大的能量」。幸她們正好在地鐵入口遇上警察，「他們帶著我們一路跌宕起伏的追擊」。當事人在車站一眼認出閃現的小偷，最終在路人及警察的幫助下將小偷擒獲，奪回手機。

在路人及警察的幫助下，他們成功將小偷擒獲。（影片截圖）

事主表示，米蘭的警察非常有魄力且認真，極速抓到小偷，非常感謝各警員的協助。她又提醒赴意大利的同學和遊客必須保護自身安全和財務，「可能搶劫犯也是看我覺得我很弱小，他一定能得手，但是他真的錯了，中國人刻在骨子裏的臨危不亂和矯健身手是不會低頭的！米蘭小偷圈也該知道一件事：中國人真的不好惹！」。