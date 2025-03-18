鄧超、孫儷照片被當公廁性別標誌 網民熱議：太沒禮貌了！
撰文：孫聖然
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鄧超和孫儷是內地娛樂圈的「模範夫妻」，近日，他們的照片被用作某地公廁的男女標誌，引發廣泛關注，有網民直呼「太沒禮貌了！」
現場畫面顯示，鄧超和孫儷的正面半身照未經任何卡通化或藝術處理，被簡單粗暴地貼在公廁入口處，十分顯眼。
而照片周圍並未有標註「男」、「女」字樣，直接以照片作為性別區分標誌。將明星照片用作公廁表示雖然「別具一格」，但卻引發了諸多爭議，有網民猜測，商家或許是為了吸引流量、製造話題，才想出了這樣博眼球的噱頭。
網民點睇：
「這禮貌嗎？」
「有點冒犯了。」
「如果孫儷的頭像是甄嬛那就更完美了。」
「誰家好人用明星照片當廁所標識？」
「非得搞花裏胡哨的，寫男、女兩個字就這麼難嗎？」
不過此舉或許觸犯法律，據《中華人民共和國民法典》規定，任何組織或者個人不得以醜化、污損，或者利用信息技術手段偽造等方式侵害他人的肖像權。未經肖像權人同意，不得製作、使用、公開肖像權人的肖像，但是法律另有規定的除外。肖像權被侵犯時，權利人有權要求侵權人承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉等責任。
公開資料顯示，2005年，鄧超、孫儷在拍攝《幸福像花兒一樣》時相識，隨後被爆出戀情。2011年4月，鄧超宣布已於2010年與孫儷結婚。2011年4月至2012年2月，鄧超息影10個月，其間推掉所有片約照顧首度懷孕的妻子。二人目前育有一子一女。
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