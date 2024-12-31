「陸劇女神」失語癱坐輪椅 仍遭網民揶揄 官媒發聲痛斥沒同情心
撰文：聯合新聞網
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陸劇女神趙露思日前被狗仔爆出健康亮紅燈，癱坐在輪椅上送到醫院，之後透過好友女星魏笑代發文報平安，好友更透露出她一度出現失語的情況。
事件引發網友熱議，也有不少網友趁機對她酸言酸語，中國官媒「解放日報」忍不住發聲批評網民的言論。
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中國官媒「解放日報」29日在官方微博上發文，指出「同情趙露思患病並不可恥」：
趙露思因生病出現失語症狀頻繁登頂熱搜。一如她此前頻頻登上熱搜惹來非議一般，有人評論稱『心疼一個208，不如心疼心疼自己！』……
而「208」這數字由來是，過去一位涉嫌違法的女演員在打官司期間被發現，其日均酬勞高達208萬元人民幣，「208」從此成為演藝圈高片酬、高熱度卻沒有高品質作品的演員們的代名詞。
劇集單日流量達3億獲封「陸劇女神」 更是巴黎奧運法國熱爾省傳遞聖火唯一的中國演藝人員 點圖放大看更多趙露思的照片：
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對於網友這樣的言論，認為「如何看待演員不合理高片酬和一個年輕人突發疾病，是兩回事」，更點出：
對於患病者抱以同情，是普通人的正常態度。
接著也提到趙露思雖然作為公眾人物，應當承受對其演技的正常評價、客觀批評，但這些言論應基於作品本身和明確的事實，就像普通人也可以接受對其工作效果的評價，不是對其外貌、人品的評頭論足，也就是所謂的對事不對人。
有些網友認同：
可以不同情，但沒有必要對一個病人惡語相向。網絡暴力不會因為你是208或者你是普通人而放過任何一個人，希望你我都不成為其中的受害者和施暴者。
也有些網友認為「把流量留給值得關注的社會人群，別老是這些明星可以嗎」。
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