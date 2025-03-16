胖貓事件逆轉！央視：胖貓姊姊一度漲粉至300萬、94噸食物被浪費

2024年僅21歲的王者榮耀代練（收費陪打）男子「胖貓」在重慶跳江自殺，其姐姐在網絡發文誣陷「胖貓」的27歲前女友譚竹詐騙弟弟51萬元（人民幣，下同），事件引發極大關注，大部分網民對於「胖貓」經歷深感同情，紛紛送食物到「胖貓」自殺的大橋。



重慶警方後作出事件的調查，案件大反轉。警方指譚竹和「胖貓」存在真實戀愛關係，譚竹未以戀愛為名騙取「胖貓」財物的行為，不構成詐騙犯罪；又指「胖貓」生前向譚竹轉帳共計79.9萬餘元，相反譚竹曾向「胖貓」及其親屬轉帳46.3萬，譚竹後來更將與「胖貓」戀愛期間經濟往來的金額全數退還給他的父母。



胖貓事件大逆轉 警方證女友未詐騙 死者姐姐找人寫文網暴博同情

+ 5

央視3月14日以「『胖貓』事件近百噸外送被浪費造謠的『爛攤子』誰來收拾？」為題報道，報道中批評，輿論廣泛關注的熱點事件背後，以「真相」為名的亂象和傷害很多，報道更指出，胖貓事件期間大橋上因為持續不斷有網民送外賣過來致意，垃圾清運量達到94.6噸，胖貓的姊姊更在10到20天內漲粉到接近300萬。

胖貓事件姊姊一度漲粉到300萬。（央視）

胖貓事件期間大橋上的垃圾清運量達到94.6噸。（央視）

重慶市南岸區城市管理局副局長馮曉鷗表示，（悼念胖貓）大部分都是透過外賣這種形式，由外帶小哥送來的奶茶、漢堡這些祭祀物品，「就放在那，你說能拿給誰，所以說只能政府盡快清理了，這個量是非常大的，垃圾清運量達到94.6噸」。

有受訪者稱因為同情胖貓的遭遇，一口氣訂了8000元的外賣送到橋上。（影片截圖）

近百噸的食物被浪費，不必要的行政資源被消耗，專案組之外，還有大量的警力鋪排在岸邊和水面。當時，因為「胖貓」事件不斷被熱炒，網路上有人揚言要來同一地點跳橋，來自全國各地的報警電話持續數月高位運行，直到現在，水面的巡邏都不敢懈怠。

因為「胖貓」事件不斷被熱炒，網路上有人揚言要來同一地點跳橋，來自全國各地的報警電話持續數月高位運行，直到現在，水面的巡邏都不敢懈怠。（央視）

另外除了被爆料的譚某受到嚴重的網暴，住家和個人訊息都被公開外，重慶市公安局南岸區分局網安支隊副支隊長崔廣迪因辦理案件也被網暴。

他指出，警情通報「不予立案」出來之後，他也接受了採訪，對他的網暴也有很多，「比如說像我和譚某有某某關係，還有我又是有什麼問題，對我的頭像以及我的視頻進行惡搞，就是沒有底線的造謠。」

重慶市公安局南岸區分局網安支隊副支隊長崔廣迪因辦理案件也被網暴。

重慶市公安局南岸區分局刑偵支隊副支隊長陳銀倉則表示，根據公安機關調查的證據資料，「可以得出一個準確的判斷和結論，我們這個案子可以經得住歷史的檢驗，也經得住人民的監督。」

「胖貓」姐姐曾多次直播講述事件，漲粉迅速：

央視指出，這些虛實叢生的信息，正在深遠地影響和危害著人與人之間的信任基礎、公共秩序的正常運作，以及社會治理成本的正常運作增長。