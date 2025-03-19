杭州2歲男童酒樓茶杯內小便無人制止　鄰桌要求打折被指吃白食

內媒《封面新聞》報道，杭州唐女士用餐時，隔壁桌的家長讓小孩直接在喝茶的玻璃杯內小便，酒樓職員目睹全程但並未制止，當她要求餐費打折或者送果盤的方式道歉時，店主卻表示她想吃白食。



杭州市上城區市場監督管理局證實事件，並指被污染的餐具已作銷毀處理，酒樓負責人也退還了餐費。



唐女士用餐位置（紅色箭頭）和男童一家用餐位置（橙色箭頭）。（封面新聞）

酒樓使用的玻璃杯。（封面新聞）

唐女士介紹，3月13日中午，她們一行6人來到杭州上城區一家酒樓用餐，「吃到一半看到隔壁桌的小朋友，站在兒童椅上，把褲子脫下，在喝水的玻璃杯中小便。」唐女士憶述，男童大約兩歲，其小便的杯子是可重複使用的玻璃杯，當時小朋友尿急，老人說尿在垃圾桶內，但孩子媽媽說不用，直接讓他尿在喝水的透明玻璃杯中。

唐女士表示，當時酒樓的職員目睹了全過程，但並未阻止。甚至男童在杯中小便後，就將玻璃杯一直放在桌上，「由於距離很近，異味朝我們這桌飄來，實在受不了了，於是叫店員過來解決。」

隨後，唐女士換到了包廂內用餐，要求與負責人溝通。「由於就餐體驗受到了影響，和老闆溝通時，提出以餐費打折或者送果盤的方式進行道歉，但遭到了老闆的厲聲拒絕，認為我們在找麻煩，想吃白食。」

唐女士消費記錄。（封面新聞）

事後唐女士一行還是全額支付了316元（人民幣，下同）餐費，並將相關情況向杭州市上城區市場監督管理局進行反映。

3月18日，杭州市上城區市場監督管理局職員證實事件，並指酒樓職員已將污染餐具銷毀。18日中午，在市監局的協調下，酒樓負責人向唐女士致歉，並提出退還當天支付的316元餐費，再給予1000元經濟補償。唐女士表示，「我們接受了負責人的致歉和退還的餐費，回絕了1000元補償。」