湖北保時捷車主加油逃單　令月薪2800員工墊付500油錢惹眾怒

綜合內媒報道，內地一名保時捷男司機在加油站加油後逃單，加油站員工只能墊付油錢的事件引發關注。經民警的緊密追查，3月16日，逃單司機已被西安警方傳喚到案接受調查。



湖北保時捷車主加油逃單。（影片截圖）

湖北保時捷車主加油逃單。（影片截圖）

據內媒報道，3月12日，一名男子開無牌保時捷在福銀高速湖北鄖西服務區加油，趁加油站大姐不注意逃單，而值班的宋大姐無奈，自行墊付了502.29元（人民幣，下同），而她上個月工資僅2800元，家中還有兩個女兒上中學。當天下午6點半左右，站長就將她墊付的款項全數退還給了她。

事件引發網民關注，不少人表示不理解男子行為：「這是啥操作啊？看他反應不是忘了，而是故意可能。」「何必呢。保時捷都開着，差這500？進去蹲幾天就老實了」「大姐為什麼要墊付，又不是她的問題」。

湖北保時捷車主加油逃單。（影片截圖）

湖北保時捷車主加油逃單。（影片截圖）

經民警三天兩夜的追查，迫於心理壓力，3月16日17時許，逃單司機一方面聯繫民警口頭表達歉意，另一方面將502.29元油款轉至加油站負責人。

但辦案民警以「不見人、不閉環，絕對不撤場、不收兵」的態度和行動，於3月16日20時30分許，依法將當事人傳喚至西安市公安局十里舖派出所接受調查。目前，調查工作正在進行中。