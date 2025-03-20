「喝多了心臟好痛」　男子遭上司勸酒後亡　家屬：公司僅轉2000元

今年初，江西九江一名男子在參加公司聚餐後死亡，引發社會關注。知情人張女士周三（19日）向媒體透露，死者是男友的父親，其在聚會上遭到主任和同事的強迫飲酒，回家後當晚去世，屍體直到五天後才被發現。事後，公司僅發來2000元人民幣的慰問金，並未對事件作出進一步的解釋或負責。



據張女士回憶，事件發生在今年1月19日。她的叔叔陳某某在與妻子離異後，去年11月才入職這家公司。陳某某平日不喜歡喝酒，並且在事發前健康狀況良好。當天，他被邀請參加公司聚餐，並被要求喝酒，之後便回家去世。

陳某某被邀請參加公司聚餐，並被要求喝酒，之後便回家去世。（瀟湘晨報）

在檢查陳某某的手機後，家屬發現了他與一位女性朋友的聊天記錄，記錄中提到當天下午的聚會。在聊天中，女性朋友問道不喝酒的他這次怎麼喝了，陳某某回稱「是班長要，主任說他是師傅必須喝」，之後更表示「喝多了，心臟好痛」。張女士指出，聊天內容顯示聚餐上存在「用身份壓人」的情況，主任和班長對陳某某施加了飲酒壓力，進行「勸酒」。

陳某某曾稱「是班長要，主任說他是師傅必須喝」、「喝多了，心臟好痛」等。（瀟湘晨報）

陳某某屍體被發現後，法醫開具了死亡醫學證明書，死亡原因為「心臟衰竭」。由於急於火化下葬，家屬沒有要求進一步屍檢。

陳某某的死亡醫學證明書。（瀟湘晨報）

另一方面，事件發生後，公司主任並未表現出關心，僅在聚餐的第二天早上打電話詢問陳某某情況。陳某某死後，當家屬要求公司提供事發當晚的參加人員信息時，主任竟表示不願意合作，並建議他們通過法律途徑解決問題。本月3日，公司人事處聯繫了張女士的男友，他發來一段慰問信息，並轉了2000元。

公司主任在聚餐的第二天早上打電話詢問陳某某情況。（瀟湘晨報）

事發一個多月，公司僅給家屬轉了2000元以示「慰問」。（瀟湘晨報）

對於公司的處理方式，張女士感到不滿，認為兩千元的慰問金無法彌補家人失去的痛苦。她表示，至今未收到任何道歉或解釋，對於主任的去向感到困惑，「就這麼脫身了嗎？這件事跟他沒有任何關係嗎？」

周三，內媒試圖聯繫涉事公司的相關負責人，但未獲得回應。當地派出所則表示已接到報警，正在調查此事，但具體情況不便透露。