四川村民深夜揸車偶遇野生大熊貓：感覺很幸運　專家提醒注意事項

四川綿陽市北川村民呂先生，日前深夜駕車回家時偶遇一隻野生大熊貓沿路漫步，察覺到車燈的大熊貓竟轉身與他對望，猶如向他打聲招呼，之後才離開消失在夜幕中。



《封面新聞》報道，1月23日凌晨1時許，呂先生參加完團年聚餐，駕車返回北川白坭鄉桃源村的家中。當行駛到一彎位時，路上突然出現一個正向上移動的模糊身影，呂先生立即停車，才看清原來是一隻大熊貓正治着車路散步。幾秒後，大熊貓察覺到後方有車，便停下腳步轉身，與呂先生「對望一眼」後便轉頭離開。

呂先生深夜駕車回家時，偶遇一隻野生大熊貓在沿路漫步。（影片截圖）

大熊貓察覺到後方有車，便轉身與呂先生「對望一眼」。（影片截圖）

當時，呂先生還請同車的乘客拍照，但因時間太短，大家都未能拍攝到大熊貓的身影，呂先生便下載行車記錄儀的影片與大家分享此特別時刻。

呂先生與大熊貓偶遇的影片引起熱議，有網民稱「四川果然遍地都是大熊貓」、「國寶特意轉身配合你拍照」，但也有人質疑他開高燈（遠光燈）「射」到大熊貓。呂先生解釋，當時走近才看清楚是一隻大熊貓，絕非故意用高燈驚擾牠，「當時很激動，也就沒變燈。如果變了，這或許才是真正的驚擾了它」。

大熊貓與呂先生「對望一眼」後便轉頭離開。（影片截圖）

大熊貓與呂先生「對望一眼」後便轉頭離開。（影片截圖）

大熊貓消失在夜幕之中。（影片截圖）

呂先生介紹，桃源村位於大熊貓國家綿陽片區核心區旁邊，他在此生活50多年了，只看過大熊貓糞便和毛髮，「我50多歲了，第一次遇到野生大熊貓，還是在年關，感覺很幸運」。與大熊貓偶遇後，呂先生即時向鄉上匯報，村內也向村民發出提示，在注意安全的同時，更不要去打擾大熊貓。

綿陽是「中國野生大熊貓第一市」，也是全球生物多樣性熱點地區之一。據全國第四次大熊貓調查數據顯示，綿陽有418隻野生大熊貓，佔全國大熊貓野生種群的22.4%，位居全國第一；棲息地內種群密度0.104隻/平方千米，位居全省第一；大熊貓國家公園綿陽片區的大熊貓野生種群數量佔全省總量的30.1%。

大熊貓國家公園內，兩隻野生大熊貓在玩耍。（視覺中國）

大熊貓國家公園內，兩隻野生大熊貓在玩耍。（視覺中國）

大熊貓國家公園管理局綿陽分局工作人員王紫蓮介紹，大熊貓是野生動物，具有一定的攻擊性，因此在野外遇見大熊貓時，不要試圖靠近或觸摸，保持安全距離可以讓大熊貓有足夠的空間和時間觀察，並判斷對方是否構成威脅。

其次，避免干擾大熊貓的正常活動，例如請勿大聲叫喊、使用閃光燈拍照等。若大熊貓正通過道路，應主動避讓，給予足夠的通行空間。另外，大熊貓的飲食習慣和營養需求非常特殊，隨意喂食或會危害其健康造成危害，還可能導致大熊貓對人類產生依賴，降低其野外生存能力。

王紫蓮提醒，民眾遇見大熊貓時要保持冷靜，不要過於興奮或慌張。若大熊貓表現出攻擊性，如靠近或發出咆哮聲，民眾應立即後退，同時保持警惕。