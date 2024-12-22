中國首次採用航空冰雷達技術　對3個典型冰川儲量展開調查

中國科學院空天信息創新研究院消息，近期，基於國家重大科技基礎設施「航空遙感系統」建設的新舟60遙感飛機和獎狀遙感飛機，搭載航空冰雷達測深模式和層析成像模式）與三維激光雷達，在甘肅省老虎溝12號冰川、七一冰川、寧纏河3號冰川開展冰川透視探測。

這是中國首次基於航空冰雷達技術開展典型冰川儲量調查，可以為河西走廊各流域水資源管理和決策、祁連山生態環境保護與區域可持續發展等提供關鍵數據支撐。



《央視新聞》報道，本次調查自2024年9月至11月，共有效飛行13架次，採集原始數據 5.6TB，取得冰川表面數字高程模型、冰川底部基岩數字高程模型、冰川剖面圖、冰川儲量、冰川三維透視圖及3個典型冰川儲量等成果，並結合探地雷達測量數據完成冰川厚度準確度評價。

七一冰川表面數字高程模型。（央視新聞）

七一冰川三維透視圖。（央視新聞）

何為航空冰雷達？

航空冰雷達是一種搭載在飛機上，可透視觀測冰川的雷達，通過向冰川發射低頻段電磁波，例如 P 波段或 VHF 波段，接收冰川表面和冰底基岩的散射回波，經過處理和反演得到冰川厚度及儲量信息。

傳統技術會以航空攝影相機、三維激光雷達、合成孔徑雷達等傳統對地觀測成像載荷，主要用來獲取冰川表面信息；而航空冰雷達具有穿透冰川表面獲取冰川內部信息和冰川底部信息的能力。

七一冰川冰底基岩數字高程模型。（央視新聞）