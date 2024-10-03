01邊疆記｜中國有自己的「依雲」　抗腫瘤功效冰川水由新疆供港

新疆地處亞歐大陸中部，是離海洋最遠的地方，三座橫亙的山脈阻隔了大量來自海洋的水汽，令新疆的氣候乾旱少雨。不過，看似缺水的新疆，實則擁有全國近半的水資源儲量，當中冰川儲存的水量就佔據極為重要的地位。

因全國46%的冰川資源主要集中在新疆，亦產生「新疆從來不缺好水」的說法。那麼，為何冰川水被視為好水？據研究發現，低氘水（deuterium depleted water，氘讀音同「刀」）對人體健康十分有益，有抗腫瘤、抗氧化等作用，而冰川正是低氘水的最穩定水源地。

雖然聽起來遙不可及，但若要喝到冰川水並不需千里迢迢。今年，新疆冰山之父生物科技有限責任公司（以下簡稱「冰山之父」）與百利達酒莊（香港）有限公司簽訂了3億元人民幣的訂單，取自慕士塔格峰古老冰川的飲用水已經啟程供港。



位於新疆的慕士塔格峰素有「冰川之父」的稱號。（視覺中國）

矗立在帕米爾高原的慕士塔格峰，是西崑崙山脈的第三高峰，主峰海拔7546米。慕士塔格峰屬高山冰川地貌，素有「冰川之父」、「萬山之祖」和「萬水之源」的稱號。

該區有現代冰川128條，冰川總面積377.21平方千米，其中冰川面積超過10平方千米的有8條，最大的冰川為位於主峰東側的科克薩依冰川，面積可達86.5平方千米，為塔里木盆地的重要冰川作用區之一。

供港的冰川水以易開罐包裝，採用氮氣保鮮技術，是靠地熱由冰川從下至上融化所得。（孫聖然攝）

而「冰山之父」所生產的水均取自慕士塔格峰遠古冰川，供港的冰川水以易開罐包裝，採用氮氣保鮮技術，是靠地熱由冰川從下至上融化所得，單枝定價18.5元人民幣。味道方面，記者試飲後雖分辨不出冰川水與普通樽裝水的差別，但據介紹，冰川水具有氘含量極低以及小分子團的特性。

說的直白一些，飲用水好壞的根本，是由含氘量和小分子團大小決定。氘是氫的一種穩定形態的同位素，是由1934年諾貝爾醫學獎得主、美國科學家尤里（Harold Urey）發現，氘最初的研究方向是為氫彈和核反應堆服務，核電站重水反應堆用的重水就是從生活用水中提取的氘水。

新疆冰山之父生物科技有限責任公司與百利達酒莊（香港）有限公司簽訂了3億元人民幣的訂單，取自慕士塔格峰古老冰川的飲用水已經啟程供港。（孫聖然攝）

冰川水包裝緊跟香港「走塑」。（孫聖然攝）

隨着研究的不斷深入，匈牙利國立癌症研究所1990年研究發現，癌細胞增殖機制與氘之間存在很深的關係。即是氘含量高的水，對人體危害極大。而低氘水擁有抗腫瘤、抗氧化、抗輻射等作用。

那麼，天然低氘水是如何形成的呢？天然低氘水主要受水汽輸送距離和水汽凝結時的溫度兩個因素影響。海洋是地球上水汽的主要來源，當海洋水汽團移動時，水汽中的重同位素先析出，並隨着降水的發生而離開氣團，因此氣團移動越遠，水汽中的氘含量越低。

冰川是最為穩定的低氘水源地，圖為慕士塔格峰。（視覺中國）

水汽凝結時的溫度也是影響氘含量的一個重要因素，溫度越低水中氘含量越少，在自然水體中，中高緯度和高海拔地區的水體氘含量相對較低。天然低氘水在自然界中主要保存在高寒、高海拔地區的冰川和積雪中，其中冰川是最為穩定的低氘水源地。正是如此，作為離海最遠的地方，新疆的冰川水亦十分優質、健康。

經國家標準機構檢測，「冰山之父」冰川水中氘的含量較世界另外兩大潔淨水源地——格陵蘭島冰川、南極洲冰川水都低。此外，「冰山之父」董事長岳景春介紹，「冰山之父」冰川水中的小分子團大小是依雲（Evian）水的三分一。

岳景春表示，未來將在新疆打造中國健康水基地。（孫聖然攝）

「冰山之父」是一間專門從事冰川水集「產、學、研」一體的科技創新型企業，依託新疆豐富冰川資源，以零污染的專利冰川汲水技術、真空包裝技術，研發生產了袋裝水、鼻腔洗護液等產品，還針對大灣區居民愛煲湯的習慣，研發出了煲湯水。

岳景春表示，企業的初心是「讓更多人能喝到健康水」，並推動冰川水在更多領域中的運用。從而把新疆的好水進行合理佈局開發，未來還將在新疆打造中國健康水基地。

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